आलिया भट्ट ने शादी के 2 साल बाद बदला अपना सरनेम, सरेआम बोलीं- Now I am Alia Bhatt Kapoor - Alia Bhatt changes her surname

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Sep 14, 2024, 3:31 PM IST | Updated : Sep 14, 2024, 3:40 PM IST

आलिया भट्ट ने शादी के 2 साल बदला अपना सरनेम ( ANI )

हैदराबाद: आलिया भट्ट इन दिनों अपनी वुमन लीड फिल्म 'अल्फा' से चर्चा में हैं. फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ साथ में एक्शन करती नजर आएंगी. फिल्म के दो शेड्यूस मुंबई और कश्मीर में पूरे हो चुके हैं. वहीं, अल्फा से पहले आलिय भट्ट की फिल्म जिगरा रिलीज होने जा रही है. इसकी प्रमोशन के लिए आलिया भट्ट कॉमेडी के सरताज कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 में पहुंचीं. द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 का आज ट्रेलर रिलीज हो चुका है. द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 के ट्रेलर में आलिया भट्ट ने अपना पूरा सरनेम पहली बार बताया है. दरअसल, द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 ट्रेलर में जब सुनील ग्रोवर कहते हैं कि तो आप हैं आलिया भट्ट, तो इस पर आलिया कहती हैं, नहीं मैं आलिया भट्ट कपूर हूं. बता दें, आलिया भट्ट ने 14 अप्रैल 2022 में फिल्म ब्रह्मास्त्र के को-स्टार रणबीर कपूर के शादी रचाई थी. वहीं, शादी के ढाई महीने बाद 27 जून को अपनी प्रेग्नेंसी का एलान किया था.

