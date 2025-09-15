23 साल का हुआ अक्षय कुमार-ट्विंकल खन्ना का बेटा आरव, स्टार कपल का बर्थडे नोट पढ़ आपका भी भर आएगा मन
अक्षय कुमार-ट्विंकल खन्ना का बेटा आरव का आज जन्मदिन है. स्टार कपल ने एक खास नोट के साथ अपने लाडले को बर्थडे विश किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2025 at 6:10 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस से लेखिका बनी ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव 15 सितंबर को अपना 23वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर स्टार कपल ने अपने बेटे के साथ एक सेल्फी के साथ सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट साझा किया है, साथ ही बर्थडे विश किया है.
सोमवार को अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर आरव के साथ एक से सेल्फी पोस्ट की है. अक्षय की पोस्ट में एक दिल को छू लेने वाला लेकिन मजाकिया लहजा था, जो उनके और आरव के बीच पीढ़ीगत बदलाव को दर्शाता है.
अक्षय ने लिखा, '23वां जन्मदिन मुबारक हो, आरव. जब मैं 23 साल का था, तब मैं स्क्रीन पर लोगों को हराना सीख रहा था. अब तुम्हें हर रोज मुझे हराते देखना एक अजीब सा एहसास है, चाहे तकनीक हो, फैशन हो या खाने की मेज पर बहस.'
वह आगे लिखते हैं, 'देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है यार तू. तुम मुझे अपनी ही कहानी में एक गर्वित साथी जैसा महसूस कराते हो. लव यू बेटा. मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 23 सालों के लिए चीयर्स, क्योंकि ये तुम्हारे साथ रहे हैं.'
ट्विकंल खन्ना ने भी अपने इंस्टाग्राम पर अक्षय कुमार और बेटे की सेल्फी साझा करते हुए लिखती है, 'और वो 23 साल का हो गया. हालांकि मुझे उसे थामे रखने की एक निर्विवाद मजबूरी है, लेकिन यह याद रखना समझदारी होगी कि बच्चे हमारे फेफड़ों में जमा हवा की तरह होते हैं, जो अगली सांस छोड़ने से पहले बस एक पल के लिए हमारी कस्टडी में होते हैं. यह पूरी तरह से सही तुलना नहीं हो सकती क्योंकि सांसों की तरह हम बच्चों को लगातार अंदर-बाहर नहीं कर सकते, लेकिन आप बात बिल्कुल सही समझ रहे हैं. बर्थडे बॉय के लिए शुभकामनाएं. वह अपनी सहज दयालुता से दुनिया को भरता रहे.'
2001 में शादी के बंधन में बंधे अक्षय और ट्विंकल अक्सर अपने पारिवारिक जीवन की झलकियां फैंस के साथ साझा करते रहे हैं. आरव के अलावा, इस जोड़े की एक बेटी नितारा भी है, जिसका जन्म 2012 में हुआ था. आरव, जो स्टार किड होने के बावजूद ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहे हैं, वर्तमान में विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं.