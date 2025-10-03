ETV Bharat / entertainment

WATCH: 'मेरी बेटी की अनुचित तस्वीरें...', अक्षय कुमार ने किया दिल दहला देने वाला खुलासा

Published : October 3, 2025

मुंबई: 'साइबर जागरूकता माह अक्टूबर 2025' का उद्घाटन शुक्रवार, 3 अक्टूबर को पुलिस महानिदेशक (डीजी) कार्यालय में हुआ. यह कार्यक्रम साइबर अपराध के बढ़ते खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी शामिल हुई थी. कार्यक्रम का सबसे प्रभावशाली क्षण तब आया जब अक्षय कुमार ने अपनी 13 साल की बेटी नितारा से जुड़ी एक परेशान करने वाली सच्ची घटना साझा की. इस अनुभव को साझा करते हुए अक्षय कुमार ने बताया कि कैसे कुछ महीने पहले ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते समय उनकी बेटी का सामना एक अनजान व्यक्ति से हुआ, जिसने शुरुआत में उसे दोस्ताना मैसेज भेजे और उसने उससे अपनी तस्वीरें भेजने को कहा. अक्षय ने कहा, 'मैं आप सभी को एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं, जो कुछ महीने पहले मेरे घर पर घटी थी. मेरी बेटी वीडियो गेम खेल रही थी, और कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी के साथ खेल सकते हैं. आप एक अनजान अजनबी के साथ भी खेल सकते हैं.'