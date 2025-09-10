अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप
ट्विंकल ने पति अक्षय से एक सवाल किया, तुम मुझे प्यार करते हो या फैंस को'? इस पर अक्षय ने मस्तीभरे अंदाज में जवाब दिया.
हैदराबाद: अक्षय कुमार ने बीती 9 सितंबर को अपना 58वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया और साथ बताया कि एक्टर को बॉलीवुड में 34 साल पूरे हो गए, जिसका उन्होंने जश्न मनाया. अक्षय को उनके जन्मदिन पर उनके फैंस ने जमकर प्यार दिया. फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स ने अक्षय कुमार को सोशल मीडिया पर आकर जन्मदिन विश किया. अब अक्षय कुमार ने अपने अंदाज में अपने फैंस और सेलेब्स फ्रेंड्स को धन्यवाद कहा है. इस बाबत अक्षय ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना संग अपनी ही फिल्मी तस्वीरों के बीच नजर आ रहे हैं.
इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर अक्षय कुमार ने लिखा है, हर एक को दिल से थैंक्यू, जो आए और जो नहीं आ पाए और दूर से ही अपना प्यार भेजा, आप सबके बिना यह दिन इतना खास नहीं होता, यह सिर्फ मेरा बर्थडे नहीं था, हम सबका सेलिब्रेशन था, आपके इस प्यार के लिए दिल से धन्यवाद, मेरे अक्कियंस को दिल से ढेर सारा प्यार'. वीडियो की बात करें तो इसमें एक इवेंट में अक्षय अपने फैंस से रूबरू हो रहे हैं, अक्षय कुमार फैन फेस्ट में एक्टर ने कहा,कि महीने में 10 सेकंड निकालकर मेरे लिए प्रार्थना करें. वहीं स्टेज पर अक्षय ने अपनी पत्नी ट्विंकल को बुलाया.
वहीं, ट्विंकल ने पति अक्षय से एक सवाल किया, तुम मुझे प्यार करते हो या फैन को'? इस पर अक्षय ने मस्तीभरे अंदाज में अपने फैंस का नाम लिया, इसके बाद अक्षय ने स्टेज पर अपना बर्थडे का केट काटा और सभी को धन्यवाद कहा. बता दें. अक्षय कुमार आगामी 19 सितंबर को अपनी फिल्म जॉली एलएलबी 3 से पर्दे पर लौट रहे हैं. इस फिल्म में उनका मुकाबला अरशद वारसी से होगा और फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर हैं. फिल्म जॉली एलएलबी के पहले दोनों पार्ट हिट हो चुके हैं और अब तीसरे की बारी है.
