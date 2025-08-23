ETV Bharat / entertainment

अक्षय-सैफ की नई फिल्म 'हैवान', 17 साल बाद साथ आए 'खिलाड़ी'-'अनाड़ी', शूटिंग शुरू, तस्वीरें वायरल - FILM HAIWAAN

अक्षय कुमार ने फिल्म हैवान के सेट से तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. यहां देखें जल्दी.

Akshay Kumar and Saif Ali khan Haiwaan
फिल्म हैवान अक्षय कुमार और सैफ अली खान (IMAGE- IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 23, 2025 at 1:24 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 1:56 PM IST

हैदराबाद: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की एवरग्रीन जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर नजर आने वाली है. इस जोड़ी को 17 साल पहले फिल्म टश्न में देखा गया था, जिसे विजय कृष्णा आचार्य ने डायरेक्ट किया था. अब कॉमेडी ड्रामा फिल्मों के बादशाह डायरेक्टर प्रियादर्शन अक्षय और सैफ की जोड़ी को साथ में ला रहे हैं. आज 23 अगस्त को फिल्म हैवान की शूटिंग शुरू हो चुकी है. हैवान के सेट से अक्षय कुमार , सैफ अली खान और फिल्म के डायरेक्टर प्रियादर्शन की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं.

इन सभी वीडियो और तस्वीरों को अक्षय और प्रियादर्शन ने अपने-अपने इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर शेयर किया है. अक्षय कुमार ने फिल्म हैवान के सेट से तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं उसमें अक्षय और सैफ और डायरेक्टर को फन करते देखा जा रह है. आज तीनों ने फिल्म की शूटिंग शूरू कर दी है. सेट पर तीनों ही बड़े लाइट मूड में दिखे और जमकर मस्ती भी की. इस वीडियो को शेयर कर अक्षय कुमार ने लिखा है, हम सब ही हैं थोड़े से शैतान, कोई ऊपर से संत कोई अंदर से हैवान, आज अपने शानदार दोस्त प्रियादर्शन सर के साथ शूटिंग शुरू कर दी है, सैफ के साथ तरकीबन 18 साल बाद फिल्म कर रहा हूं'.

वीडियो पर फैंस का रिएक्शन भी आ रहे हैं. अक्षय और सैफ की जोड़ी की नई फिल्म हैवान पर एक यूजर ने लिखा है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं'. दूसरा यूजर लिखता है, शैतान का भाई हैवान'. तीसरे फैन ने लिखा है, आखिरकार एक बार फिल खिलाड़ी और अनाड़ी साथ में आए हैं, टश्न के बाद लंबे समय के बाद दिखने जा रहे हैं'. अक्षय और सैफ ने सबसे पहले मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी (1994), ये दिल्लगी (1994), तू चोर मैं सिपाही (1996), कीमत (1998) और टशन (2008) में काम किया है.

हैवान के बारे में

बता दें, प्रियादर्शन एक्टर अक्षय के साथ फिल्म भूत बंगला से भी चर्चा में हैं. हैवान के ऐलान से पता चलता है कि लगता है फिल्म भूत बंगला की शूटिंग पूरी हो चुकी है. हैवान के बारे में बता दें यह मोहनलाल स्टारर मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म ओप्पम (2016) का हिंदी रीमेक है, जिसमें अक्षय एक किलर और सैफ अली खान एक अंधे केयरटेकर के रोल में होंगे.दोनों कलाकार अनोखे दिखेंगे, लेकिन वे मूंछें और दाढ़ी में रफ और रॉ लुक में नजर आने वाले. सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व शीर्ष न्यायाधीश और उनकी बेटी के रोल अभी तैयार नहीं हुए हैं.

