गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई में जुटे लोग, अक्षय कुमार ने दिया साथ, बोले- स्वच्छता सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि...
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच पर सफाई अभियान चलाया, जिसमें अक्षय कुमार भी शामिल हुए.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2025 at 12:09 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 12:14 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड के खिलाड़ी, अक्षय कुमार रविवार, 7 सितंबर की सुबह मुंबई के जुहू पर पहुंचे. गणपति विसर्जन के एक दिन बाद आयोजित समुद्र तट सफाई अभियान में उन्हें हिस्सा लेते हुए देखा गया. इस अभियान में उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी भी शामिल हुए थे.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने रविवार, 7 सितंबर को गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच पर सफाई अभियान चलाया. अमृता फडणवीस ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के सहयोग से अपने फाउंडेशन, दिव्यज फाउंडेशन द्वारा आयोजित समुद्र तट सफाई अभियान की मेजबानी की. इसमें बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी शामिल हुए. मौके से कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Amruta Fadnavis, wife of Maharashtra CM Devendra Fadnavis, along with actor Akshay Kumar and BMC Commissioner Bhushan Gagrani, participates in the Beach Cleanup Program- Post Ganpati Visarjan. pic.twitter.com/C7SmrYeeaG— ANI (@ANI) September 7, 2025
VIDEO | Mumbai: Actor Akshay Kumar (@akshaykumar) joins Amruta Fadnavis (@fadnavis_amruta), wife of Maharashtra CM Devendra Fadnavis, in a cleanliness drive at Juhu Beach.— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/qYK2kHnESl
वीडियो में, अक्षय कुमार जुहू बीच की सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वे एक बैग में बड़ी-बड़ी फूलों की मालाएं और बोतलें, गंदे कपड़े वगैरह डालकर सफाई कर रहे हैं. बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने भी इस सफाई अभियान में भाग लिया.
Mumbai, Maharashtra: Bollywood Actor Akshay Kumar says, " ...wisdom teaches us that we should maintain cleanliness... this is also a major point emphasized by our prime minister, who says that cleanliness is not just the government’s duty, nor only bmc’s responsibility, it is the… pic.twitter.com/xUhRFiSj3j— IANS (@ians_india) September 7, 2025
सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अक्षय ने कहा, 'बुद्धि हमें स्वच्छता बनाए रखना सिखाती है. हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि सफाई सिर्फ सरकार या बीएमसी का काम नहीं है, बल्कि जनता की भी जिम्मेदारी है.'
मंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा, 'हमने आज जुहू बीच पर एक समुद्र तट सफाई अभियान का आयोजन किया है. हम इस सफाई अभियान में सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी से बहुत खुश हैं. इस पहल में बीएमसी सहित कई संगठनों ने हमारी मदद की क्योंकि समुद्र तटों को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है. जैसे त्योहार मनाना हमारा अधिकार है, वैसे ही सफाई भी हमारा अधिकार है.'
Mumbai, Maharashtra: Chief Minister Devendra Fadnavis’ wife, Amruta Fadnavis, inaugurated and participated in a beach cleaning drive following the Ganesh Visarjan ceremonies. The drive was organized by Divya Foundation. Bollywood actor Akshay Kumar, BMC Commissioner, Minister… pic.twitter.com/wPTVOHFeLE— IANS (@ians_india) September 7, 2025
इससे पहले अक्षय कुमार ने पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए डोनेशन दिए. उन्होंने पीड़ितों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. उन्होंने इस योगदान को 'दान नहीं, सेवा' कहा है.