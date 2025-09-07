ETV Bharat / entertainment

गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई में जुटे लोग, अक्षय कुमार ने दिया साथ, बोले- स्वच्छता सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि...

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच पर सफाई अभियान चलाया, जिसमें अक्षय कुमार भी शामिल हुए.

जुहू बीच की सफाई करते अक्षय कुमार (ANI)
Published : September 7, 2025 at 12:09 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 12:14 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड के खिलाड़ी, अक्षय कुमार रविवार, 7 सितंबर की सुबह मुंबई के जुहू पर पहुंचे. गणपति विसर्जन के एक दिन बाद आयोजित समुद्र तट सफाई अभियान में उन्हें हिस्सा लेते हुए देखा गया. इस अभियान में उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी भी शामिल हुए थे.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने रविवार, 7 सितंबर को गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच पर सफाई अभियान चलाया. अमृता फडणवीस ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के सहयोग से अपने फाउंडेशन, दिव्यज फाउंडेशन द्वारा आयोजित समुद्र तट सफाई अभियान की मेजबानी की. इसमें बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी शामिल हुए. मौके से कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

वीडियो में, अक्षय कुमार जुहू बीच की सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वे एक बैग में बड़ी-बड़ी फूलों की मालाएं और बोतलें, गंदे कपड़े वगैरह डालकर सफाई कर रहे हैं. बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने भी इस सफाई अभियान में भाग लिया.

सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अक्षय ने कहा, 'बुद्धि हमें स्वच्छता बनाए रखना सिखाती है. हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि सफाई सिर्फ सरकार या बीएमसी का काम नहीं है, बल्कि जनता की भी जिम्मेदारी है.'

मंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा, 'हमने आज जुहू बीच पर एक समुद्र तट सफाई अभियान का आयोजन किया है. हम इस सफाई अभियान में सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी से बहुत खुश हैं. इस पहल में बीएमसी सहित कई संगठनों ने हमारी मदद की क्योंकि समुद्र तटों को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है. जैसे त्योहार मनाना हमारा अधिकार है, वैसे ही सफाई भी हमारा अधिकार है.'

इससे पहले अक्षय कुमार ने पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए डोनेशन दिए. उन्होंने पीड़ितों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. उन्होंने इस योगदान को 'दान नहीं, सेवा' कहा है.

Last Updated : September 7, 2025 at 12:14 PM IST

