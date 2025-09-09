ETV Bharat / entertainment

बर्थडे पर बोले अक्षय कुमार, '58 साल की मेहनत, 34 साल इंडस्ट्री में...', सेलेब्स समेत मशहूर सैंड आर्टिस्ट ने किया 'खिलाड़ी' को विश

अक्षय के इंडस्ट्री में 34 साल पूरे इस पोस्ट को साझा करते हुए केसरी एक्टर ने कैप्शन में लिखा है, 'सभी को गुड मॉर्निंग. 58 साल की मेहनत, 34 साल इस इंडस्ट्री में, 150 से ज्यादा फिल्में और अभी भी जारी हैं. उन सभी के लिए जिन्होंने मुझ पर कभी विश्वास किया, जिन्होंने टिकट खरीदे, जिन्होंने मुझे साइन किया, मुझे प्रोड्यूस किया, मुझे निर्देशित किया और मेरा गाइड किया,यह यात्रा जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है.'

सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने अक्षय कुमार को किया विश (ETV Bharat)

बता दें, अक्षय को बॉलीवुड में कदम रखे आज 34 साल हो गए हैं. इस खास मौके पर खिलाड़ी कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर के साथ पोस्ट साझा किया है. तस्वीर में उनकी कुछ पॉपुलर फिल्म के पोस्टर लगाए गए हैं.

उन्होंने पुरी बीच पर रेत पर पेंटिंग बनाकर अक्षय कुमार को उनके 58वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. सुदर्शन ने खिलाड़ी स्टार अक्षय कुमार की रेत पर पेंटिंग बनाई है. इसके अलावा, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने अपने मैसेज में कहा कि ईश्वर की कृपा से अक्षय कुमार दीर्घायु होंगे.

हैदराबाद: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार का आज (9 सिंतबर को) जन्मदिन है. आज वह अपना 58वां जन्मदिन है. साथ ही उन्हें बॉलीवुड में आज 34 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं यहां बस आपके हर नेक काम, बिना शर्त समर्थन और प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए हमेशा के लिए 'धन्यवाद' कहने आया हूं. मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं, मेरा जन्मदिन उन सभी के लिए एक समर्पण है जो अब भी मुझ पर विश्वास करते हैं. प्यार और प्रार्थनाएं. मेरे जीवन के काम को दुनिया के मेरे पसंदीदा लोगों, मेरे प्रशंसकों के लिए कैद करने के लिए बेहद प्रतिभाशाली राहुल नंदा का बहुत-बहुत धन्यवाद.'

सेलेब्स ने विश किया बर्थडे

टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर, अनन्या पांडे, एकता कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुनील शेट्टी, काजोल समेत कई सितारों ने अक्षय कुमार को खास मैसेज के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.

अक्षय कुमार की शिक्षा

अक्षय कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल, माटुंगा से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने कराटे सीखना शुरू किया. उन्हें पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी और वे मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे. उन्होंने थाईलैंड (बैंकॉक) जाकर थाई बॉक्सिंग सीखी. इसके अलावा, वे ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी थे. अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने रसोइया और वेटर का काम भी किया.

मॉडलिंग से की करियर की शुरुआत

भारत लौटने पर एक्टर ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया. फिर एक दिन, उनके छात्र के पिता ने अक्षय से कहा कि वह लंबे और सुंदर हैं, तो मॉडलिंग क्यों नहीं करते. यह बात उनके मन में बैठ गई. इसके बाद, उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और अच्छी कमाई करने लगे.

फिर उन्होंने फोटोग्राफर जयेश शेठ के लिए सहायक और लाइटमैन के रूप में भी काम किया और फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर भी बने. इसके बाद, उन्होंने 1991 में फिल्म 'सौगंध' से डेब्यू किया, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें कोई खास पहचान नहीं दिलाई.

फिल्में

1992 में रिलीज हुई फिल्म 'खिलाड़ी' ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. इस फिल्म से वह मशहूर हो गए. इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले. उन्होंने मोहरा, हेराफेरी, सिंह इज किंग, एयरलिफ्ट, टॉयलेट जैसी कई फिल्मों में अपना जादू दिखाकर दर्शकों का दिल जीता.

अपकमिंग प्रोजेक्ट

अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों की बात करें तो उनकी फिल्म 'जॉली एलएलबी' 3 इसी साल सितंबर में रिलीज हो रही है, जिसमें वह एक बार फिर अरशद वासी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इसके अलावा, प्रियदर्शन के साथ उनकी अगली हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' अप्रैल 2026 में रिलीज होगी.

अक्षय और सैफ अली खान फिल्म 'हैवान' में साथ नजर आएंगे. यह जोड़ी 18 साल बाद फिर से पर्दे पर साथ नजर आएगी. फैंस उनकी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी ड्रामा 'हेरा फिर से 3' का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.