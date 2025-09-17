300 करोड़ी 'गुड बैड अग्ली' को बड़ा झटका, अजित कुमार की फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटाया गया, जानिए क्यों
इलैयाराजा ने 'ओत्ता रुबा थारेन', 'एन जोड़ी मंजा कुरुवी', 'इलमाई इधो इधो' तीनों गाने के बिना उनकी परमिशन के इस्तेमाल करने पर विरोध जताया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 3:38 PM IST
हैदराबाद: अजित कुमार स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म 'गुड बैड अग्ली' के गानों का विवाद एक बार फिर गर्मा गया है. दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा ने फिल्म में उनकी बिना इजाजत के इस्तेमाल हुए उनके तीनों गानों को लेकर विरोध दर्ज कराया था. इस पर जज एन सेंथिलकुमार ने मेकर्स को बिना गानों के फिल्म चलाने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद से फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया है. बॉक्स ऑफिस पर फेल साबित होने के बाद फिल्म मौजूदा साल की बीती 8 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया था और वहीं फिल्म बीती 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
कॉपीराइट मामले में फिल्म गुड बैड अग्ली को जज के अगले आदेश तक नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया है. फिल्म में इलैयाराजा ने अपने 'ओत्ता रुबा थारेन', 'एन जोड़ी मंजा कुरुवी' और 'इलमाई इधो इधो' तीनों गाने के बिना उनकी परमिशन के इस्तेमाल करने पर विरोध जताया था.
इलैयाराजा ने मामले को कोर्ट में घसीटने से पहले मेकर्स से 5 करोड़ रुपये मुआवजा और लिखित रूप से माफी मांगने को कहा था. वहीं, फिल्म के मेकर्स की ओर से कहा गया , 'फिल्म में सभी गाने दिखाने के लिए हमनें पहले ही म्यूजिक लेबल से अनुमति ले ली थी और म्यूजिक लेबल के पास अपने गाने देने का अधिकार होता है, हमनें सभी नियमों का पालन भी किया है, कोई विवाद ना हो एनओसी भी लिया है'.
बता दें, गुड बैड अग्ली अजित कुमार की लो परफॉर्मेंस फिल्म साबित हुई. 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म यह फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई थी. सैकनिल्क की मानें तो, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 153 करोड़ रुपये और दुनियाभर में सिर्फ 248 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.
अजित की मौजूदा साल में दो फिल्में गुड बैड अग्ली और विद्यामूयार्ची रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है. अब एक्टर अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में लगे हैं.