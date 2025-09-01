हैदराबाद: इन दिनों बी-टाउन में गणेश चतुर्थी का शोर है. एक के बाद एक बॉलीवुड स्टार्स बप्पा को विदाई दे रहे हैं. बॉलीवुड स्टार्स मुंबई के लालबाग चा के राजा के भी दर्शन करने उमड़ रहे हैं. हाल ही में सलमान खान ने अपनी पूरी फैमिली के साथ बप्पा को विदाई थी और इसका वीडियो बीती 31 अगस्त की रात को शेयर किया है. अब अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, रणबीर कपूर ने मां नीतू कपूर संग बप्पा को विदाई दी है. अब इन स्टार्स के गणेशोत्सव से वीडियो वायरल हो रहे है.
ऐश्वर्या ने बेटी संग लिया बप्पा का आशीर्वाद
ऐश्वर्या राय हर साल गौड़ सारस्वत ब्राह्मिन गणेशोत्सव में शामिल होती हैं. अपनी पंरपरा को जारी रखते हुए एक्ट्रेस इस बार अपनी बेटी आराध्या के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचीं. ऐश्वर्या और उनकी बेटी को श्रद्धालुओं की भीड़ में देखा जा सकता है. ऐश्वर्या ने व्हाइट रंग का सूट पहना हुआ है और आराध्या ने मस्टर्ड कलर का कुर्ता पहना हुआ है. वहीं, ऐश के साथ उनकी मां भी हैं.
रणबीर ने मां संग दी बप्पा को विदाई
गणेश चतुर्थी के पांचवें दिन रणबीर कपूर ने अपनी स्टार मां नीतू कपूर संग बप्पा को विदाई दी. वीडियो में आप देख सकते हैं कि रणबीर ने बप्पा की मूर्ति अपने हाथों में ली हुई है और अपनी कार से निकलने के बाद मां नीतू के साथ चलते नजर आते हैं. रणबीर और नीतू दोनों ही पारंपरिक परिधान में नजर आ रहे हैं. रणबीर ब्लू कुर्ते और व्हाइट पायजामे में हैंडसम दिख रहे हैं और नीतू ने व्हाइट रंग का एथनिक सूट पहना हुआ है. मां-बेटी की जोड़ी गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगा रहे हैं. लेकिन बप्पा की विदाई में आलिया और उनकी बटी कहीं नहीं दिख रही हैं.
अक्षय कुमार ने लिया बप्पा का आशीर्वाद
अक्षय कुमार फिलहाल मुंबई से बाहर हैं, बावजूद इसके वह बप्पा की पूजा पाठ करना नहीं भूले हैं. फिलहाल एक्टर प्रियादर्शन की फिल्म हैवान की शूटिंग कर रहे हैं और यहां गणेश आरती में अक्षय कुमार ने बप्पा के विसर्जन से पहले उनका आशीर्वाद लिया
Akshay Kumar and the crew held Ganapati pooja at the set of the film in Kerala. Later, the crew and cast held Ganapati Visarjan ...#AkshayKumar #haiwaan pic.twitter.com/bwbG6AImKu— AKSHAYKUMARNEWS 🇮🇳, JOLLY LLB3 (@Akkian_Gauravv) September 1, 2025
कपूर फैमिली में जश्न
वहीं, कपूर फैमिली में भी गणेश चतुर्थी का जश्न देखा जा रहा है. इसमें बीती रविवार करीना कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर गणेशोत्सव के कई वीडियो शेयर किए. इसमें उनकी मां बबीता, बहन करिश्मा कपूर और उनके कजिन आदर जैन, अरमान जैन और उनकी पत्नियां अलेखा आडवाणी, अनिशा मल्होत्रा नजर आ रही हैं.