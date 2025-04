ETV Bharat / entertainment

शादी की 18वीं सालगिरह, ऐश्वर्या राय ने पति अभिषेक संग शेयर की तस्वीर, दिल के साथ लुटाया प्यार - AISHWARYA RAI ABHISHEK BACHCHAN

अभिषेक बच्चन ( IANS )

हैदराबाद: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की तलाक की अफवाहें लंबे समय से चल रही हैं दोनों ने इन अफवाहों पर कभी भी खुले तौर पर बात नहीं की है. बीच बीच में उनकी किसी फंक्शन या शादी से तस्वीरें सामने आई हैं लेकिन कपल ने अपने सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की थी. जिससे फैंस को लग रहा था कि दोनों के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों के अलग होने के रुमर्स फैल रहे थे. लेकिन अब ऐश्वर्या ने इन अफवाहों को खत्म करते हुए फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दिया है. वेडिंग एनिवर्सरी पर दिया ये सरप्राइज 20 अप्रैल को ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. फैंस सालभर से तलाक की अफवाहों को लेकर कपल की तरफ से रिएक्शन चाहते थे. लेकिन अब ऐश्वर्या ने सीधे तौर पर ना सही लेकिन एक तस्वीर पोस्ट करते हुए इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने तस्वीर के जरिए बता दिया कि दोनों के बीच सबकुछ ठीक है. हालांकि ऐश्वर्या ने तस्वीर के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा, उन्होंने बस अभिषेक-ऐश्वर्या के साथ एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में हार्ट इमोजी पोस्ट किया.

फैंस को हुई तसल्ली ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तलाक की अफवाहों के बीच दोनों के फैंस में काफी निराशा थी. लेकिन ऐश्वर्या की इस पोस्ट ने सभी को खुश कर दिया है. कमेंट सेक्शन में फैंस ने दोनों कपल को एनिवर्सरी की बधाई दी साथ ही उन पर खूब प्यार लुटाया. एक ने लिखा, 'इस पोस्ट का काफी टाइम से इंतजार था'. एक ने लिखा, 'आप दोनों कभी अलग मत होना प्लीज, ये तस्वीर देखकर अच्छा लगा'. एक फैन ने कमेंट किया, 'कहां गए डिवोर्स करवाने वाले, अफवाहें फैलाने वाले'. 2007 में की थी शादी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने 20 अप्रैल 2007 में शादी की थी. फिल्म गुरु के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा और उसी के प्रमोशन के दौरान अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया था. जिसके बाद जनवरी 2007 में दोनों की सगाई हुई और अप्रैल में कपल ने शादी कर ली. 2011 में उनकी बेटी आराध्या हुई और इस साल कपल की शादी को 18 साल पूरे हो चुके हैं. यह भी पढ़ें: WATCH: तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या-अभिषेक दिखे एक साथ, पत्नी का दुपट्टा पकड़े कैमरे में कैद हुए जूनियर बच्चन - AISHWARYA ABHISHEK BACHCHAN

