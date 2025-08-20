हैदराबाद: अदिवी शेष अब पैन-इंडिया सिनेमा का नया चेहरा बनने जा रहे हैं, वो भी एक नहीं बल्कि दो बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ. ये दोनों फिल्में अलग-अलग जॉनर, पैमाने और कहानियों से भरी हुई हैं.

सबसे पहले है हिंदी फिल्म ‘डकोईट’, जो एक्शन-थ्रिलर और गहरी लव स्टोरी का अनोखा मेल है. इस फिल्म में शेष, मृणाल ठाकुर के साथ नज़र आएंगे. फिल्म की रिलीज क्रिसमस 2025 पर होने वाली है. इसके बाद आएगी उनकी पैन-इंडिया फिल्म ‘जी2 – गुडाचारी 2’, जो उनके कल्ट स्पाई-थ्रिलर गुडाचारी का सीक्वल है. यह फिल्म 1 मई 2026 को रिलीज होगी और इसमें वामिका गब्बी भी एक दमदार किरदार में दिखेंगी.

इन दोनों फिल्मों के साथ, अदिवी शेष नेशनल लेवल पर अपनी पहचान और मज़बूत करने जा रहे हैं. खास बात यह है कि ये फिल्में एक साथ हिंदी और तेलुगु में शूट हो रही हैं ताकि हर भाषा और क्षेत्र के दर्शक इनसे जुड़ सकें.

अपने इस नए सफर के बारे में शेष ने कहा, 'मैं हमेशा मानता हूं कि अच्छी सिनेमा भाषा की सीमाओं से ऊपर होती है, डकोईट और जी2 के साथ मैं सिर्फ बड़े पैमाने का नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाला सिनेमा करना चाहता हूं, डकोईट एक इमोशनल एक्शन-थ्रिलर है जो प्यार और तड़प की कहानी कहती है, वहीं जी2 एक बड़ा स्पाई-एडवेंचर है, जो गुडाचारी की दुनिया को और आगे बढ़ाता है, दोनों फिल्मों के जॉनर और भाषा भले ही अलग हों, लेकिन इनमें भारतीय कहानियों को ग्लोबल विजन और भावनाओं की गहराई के साथ दिखाने की सच्ची कोशिश है,

मृणाल और वामिका जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ काम करना और इतने बड़े ख्वाब देखने वाली टीम के साथ जुड़ना, रोमांचक भी है और चुनौतीपूर्ण भी, मुझे लगता है कि अब भारतीय सिनेमा को किसी की मंज़ूरी का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कहानियां अपने अंदाज में दुनिया को सुनानी चाहिए, और मुझे खुशी है कि मैं इस बदलाव का हिस्सा हूं'.