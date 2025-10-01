ETV Bharat / entertainment

इस टॉलीवुड हसीना के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज, नौकरानी को सैलरी न देने और प्रताड़ित करने का आरोप

डिपंल हयाती ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : October 1, 2025 at 4:21 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: फिल्म नगर पुलिस ने एक्ट्रेस डिंपल हयाती और उनके पति डेविड के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. उनके घर पर काम करने वाली नौकरानी के मौखिक दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोपों के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की है. नौकरानी ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार, अभिनेत्री डिंपल हयाती अपने पति डेविड के साथ हैदराबाद के शेखपेट स्थित वेस्ट वुड अपार्टमेंट में रहती हैं. ओडिशा की एक 22 वर्षीय महिला 22 सितंबर को एक एजेंसी के जरिए एक्ट्रेस के घर नौकरानी के रुप में काम करने गई थी. पुलिस ने बताया, 'नौकरी मिलने के पहले दिन से ही डिंपल हयाती छोटी-छोटी बातों पर नौकरानी पर बिगड़ने लगी, उस पर जोर-जोर से चिल्लाने लगी और उसे गालियां देने लगी, नौकरानी ने पूछा कि वह उसे हर छोटी-छोटी बात पर क्यों डांट रही है? डिंपल हयाती ने इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'मेरी चप्पलें तुम्हारी जान के लायक नहीं हैं. क्या तुम मुझसे भिड़ोगी?'