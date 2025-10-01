ETV Bharat / entertainment

इस टॉलीवुड हसीना के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज, नौकरानी को सैलरी न देने और प्रताड़ित करने का आरोप

टॉलीवुड हीरोइन डिंपल हयाती के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज किया है. उनकी नौकरानी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है.

Dimple Hayathi
डिपंल हयाती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: फिल्म नगर पुलिस ने एक्ट्रेस डिंपल हयाती और उनके पति डेविड के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. उनके घर पर काम करने वाली नौकरानी के मौखिक दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोपों के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की है.

नौकरानी ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार, अभिनेत्री डिंपल हयाती अपने पति डेविड के साथ हैदराबाद के शेखपेट स्थित वेस्ट वुड अपार्टमेंट में रहती हैं. ओडिशा की एक 22 वर्षीय महिला 22 सितंबर को एक एजेंसी के जरिए एक्ट्रेस के घर नौकरानी के रुप में काम करने गई थी.

पुलिस ने बताया, 'नौकरी मिलने के पहले दिन से ही डिंपल हयाती छोटी-छोटी बातों पर नौकरानी पर बिगड़ने लगी, उस पर जोर-जोर से चिल्लाने लगी और उसे गालियां देने लगी, नौकरानी ने पूछा कि वह उसे हर छोटी-छोटी बात पर क्यों डांट रही है? डिंपल हयाती ने इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'मेरी चप्पलें तुम्हारी जान के लायक नहीं हैं. क्या तुम मुझसे भिड़ोगी?'

29 सितंबर को नौकरानी ने आरोप लगाया कि डिंपल और डेविड ने उसे धमकाया, उन पर हमला करने की कोशिश की और जब उन्होंने झगड़े को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो उनका फोन तोड़ दिया. उन्होंने यह भी दावा किया कि हाथापाई के दौरान उनके कपड़े फाड़ दिए गए. जब वह वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, तब उस पर हमला किया गया. हालांकि वह बाल-बाल बची. उसके बाद उन्होंने अपने एजेंट की मदद से पुलिस से संपर्क किया.

पीड़िता ने फिल्मनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने डिंपल हयाती और उनके पति डेविड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले जांच की जा रही है. हालांकि, डिंपल हयाती ने अभी तक इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है.

डिंपल हयाती ने टॉलीवुड में फिल्म गल्फ से डेब्यू किया था. उन्होंने रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी से स्टारडम हासिल किया. इसके बाद, वह गोपीचंद की फिल्म रामबाणम से अपने फिल्मी सफर को आगे बढ़ा रही हैं. डिंपल हयाती को एक फायर ब्रांड के रूप में भी जाना जाता है.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

DIMPLE HAYATHIDIMPLE HAYATHI CASE REGISTEREएक्ट्रेस डिंपल हयातीDIMPLE HAYATHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.