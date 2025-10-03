ETV Bharat / entertainment

सांभरलेक में बाइक दौड़ाते दिखे सनी पाजी, झलक पाने के लिए उमड़े फैंस

जयपुर: नमक के स्वाद और विदेशी पक्षियों की सैरगाह लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध सांभरलेक में इन दिनों बॉलीवुड के सितारे शूटिंग कर रहे हैं. अभिनेता सनी देओल अपकमिंग फिल्म सूर्या की सांभरलेक में पूरे जोश के साथ शूटिंग करते नजर आए. कस्बे के बाजार और गलियों में फिल्म के कई सीन सूट किए जा रहे हैं. सनी देओल ने सांभरलेक की तंग गलियों में बाइक भी दौड़ाई. इस दौरान एक गाने पर सनी देओल अभिनेत्री को बाइक पर बैठाकर सीन शूट करते नजर आए.

2 दिन पहले सांभर झील में भी सनी देओल ने सीन शूट किया था. 3 साल पहले बॉलीवुड स्टार सनी देओल ने सूर्या नाम की एक फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, लेकिन फिल्म किसी कारण से अधूरी थी. ऐसे में अब जयपुर में शूटिंग के बाद सांभरलेक कस्बे में अधूरी फिल्म के शॉट पूरे किए जा रहे हैं. जयपुर के फिल्म निर्माता निर्देशक दीपक मुकुट की यह फिल्म शूटिंग पूरी होने के बाद 2026 में रिलीज होने की संभावना है. सांभरलेक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी छगनलाल यादव ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में फिल्म की शूटिंग हो रही है जो नगर पालिका से नियम अनुसार परमिशन लेकर की जा रही है.