सांभरलेक में बाइक दौड़ाते दिखे सनी पाजी, झलक पाने के लिए उमड़े फैंस
जयपुर के सांभरलेक में इन दिनों सूर्या फिल्म की शूटिंग चल रही है. इसमें फिल्म स्टार सनी देओल पर सीन फिल्माए जा रहे हैं.
Published : October 3, 2025 at 3:40 PM IST
जयपुर: नमक के स्वाद और विदेशी पक्षियों की सैरगाह लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध सांभरलेक में इन दिनों बॉलीवुड के सितारे शूटिंग कर रहे हैं. अभिनेता सनी देओल अपकमिंग फिल्म सूर्या की सांभरलेक में पूरे जोश के साथ शूटिंग करते नजर आए. कस्बे के बाजार और गलियों में फिल्म के कई सीन सूट किए जा रहे हैं. सनी देओल ने सांभरलेक की तंग गलियों में बाइक भी दौड़ाई. इस दौरान एक गाने पर सनी देओल अभिनेत्री को बाइक पर बैठाकर सीन शूट करते नजर आए.
2 दिन पहले सांभर झील में भी सनी देओल ने सीन शूट किया था. 3 साल पहले बॉलीवुड स्टार सनी देओल ने सूर्या नाम की एक फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, लेकिन फिल्म किसी कारण से अधूरी थी. ऐसे में अब जयपुर में शूटिंग के बाद सांभरलेक कस्बे में अधूरी फिल्म के शॉट पूरे किए जा रहे हैं. जयपुर के फिल्म निर्माता निर्देशक दीपक मुकुट की यह फिल्म शूटिंग पूरी होने के बाद 2026 में रिलीज होने की संभावना है. सांभरलेक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी छगनलाल यादव ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में फिल्म की शूटिंग हो रही है जो नगर पालिका से नियम अनुसार परमिशन लेकर की जा रही है.
सनी देओल की झलक पाने फैंस उमड़े : सांभरलेक में फिल्म अभिनेता सनी देओल के आने की जानकारी मिलते ही आसपास क्षेत्र से फैंस काफी संख्या में उमड़ पड़े. सनी देओल की एक झलक देखने के लिए इंतजार करते रहे आखिरकार सभी का इंतजार खत्म हुआ और सनी देओल शूटिंग के दौरान हाथ हिलाकर तो कही हाथ जोड़कर अपने फ्रेंड्स का स्वागत किया.
पहले भी हो चुकी शूटिंग : सांभरलेक बॉलिवुड की फेवरेट स्पॉट रही है. यहां के खुले मैदान में जोधा अकबर, द्रोण, वीर जैसी फिल्मों के युद्ध वाले दृश्य शूट हुए हैं. 'डीजे वाले बाबू' जैसे कुछ प्रसिद्ध गानों की शूटिंग यहां पर हुई है. इसके अलावा सांभरलेक कस्बे में रामलीला, दिल्ली 6 और तेवर, सुपर 30, पीके सहित कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. साथ ही ये जगह प्री वेडिंग और अन्य फोटोशूट के लिए भी मशहूर है.