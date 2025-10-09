ETV Bharat / entertainment

उत्तराखंड के द्वाराहाट में सुपरस्टार रजनीकांत, महावतार बाबा की गुफा में लगाया ध्यान

उत्तराखंड की आध्यात्मिक यात्रा पर साउथ के सुपरस्‍टार रजनीकांत, द्वाराहाट के महावतार बाबा की गुफा में लगाया ध्यान, कहा- देवभूमि से मिलता है आत्मिक बल

Rajinikanth in Uttarakhand
साउथ के सुपरस्‍टार रजनीकांत (फोटो सोर्स- Sanjay Mathpal)
अल्मोड़ा: इन दिनों साउथ के सुपरस्‍टार रजनीकांत उत्तराखंड की आध्यात्मिक यात्रा पर हैं. सबसे पहले वे ऋषिकेश के दयानंद आश्रम पहुंचे. जहां उन्होंने गुरु सुधानंद सरस्वती का हाल जाना. फिर वे बदरीनाथ धाम गए और बदरी विशाल का आशीर्वाद लिया. इसके बाद अब रजनीकांत अल्मोड़ा के द्वाराहाट पहुंचे हैं. जहां उन्होंने महावतार बाबा की गुफा में पहुंचकर गहन ध्यान साधना की और आशीर्वाद प्राप्त किया.

दक्षिण भारत के फेमस एक्टर रजनीकांत इन दिनों निजी और आध्यात्मिक यात्रा पर देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं. उन्हें उत्तराखंड में आए हुए कई दिन हो गए हैं. पहले वे ऋषिकेश पहुंचे थे. जिसके बाद वे बदरीनाथ धाम गए. अब वे अल्मोड़ा के द्वाराहाट पहुंचे. उनकी यह यात्रा पूरी तरह से गोपनीय थी, लेकिन बुधवार को उनके द्वाराहाट में होने की खबर मिलते ही स्थानीय लोग उत्साह के साथ उनसे मिलने पहुंच गए.

Rajinikanth in Uttarakhand
गुफा में रजनीकांत (फोटो सोर्स- Sanjay Mathpal)

ध्यान मंदिर में ध्यान में लीन रहे रजनीकांत: रजनीकांत अपने पारिवारिक मित्र बीएस हरि के आवास 'गुरु शरणम' गए. जहां उन्होंने कुछ समय विश्राम भी किया. इसके बाद वे योगदा सत्संग आश्रम पहुंचे. जहां स्वामी अमेयानंद गिरि और ब्रह्मचारी राघवानंद ने उनका स्वागत किया. रजनीकांत ने आश्रम परिसर में कृष्ण मंदिर के दर्शन किए. इसके बाद ध्यान मंदिर में कुछ समय ध्यान में लीन रहे.

महावतार बाबा की गुफा में ध्यान और साधना करने आते हैं रजनीकांत: रजनीकांत पिछले दो दशकों से भी ज्यादा समय से योगदा आश्रम और महावतार बाबा की गुफा में आते रहे हैं. जहां पर वे ध्यान और साधना करते हैं. इस बार भी वे द्वाराहाट पहुंचे. जहां से उन्होंने कुकुछीना होते हुए बाबा की गुफा तक की यात्रा की. 21 किलोमीटर की सड़क यात्रा, फिर करीब डेढ़ किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पार कर स्मृति भवन पहुंचे. जहां पर उन्होंने कुछ देर विश्राम किया. उसके बाद उन्होंने गुफा में ध्यान लगाया और पूजा अर्चना की.

Rajinikanth in Uttarakhand
द्वाराहाट में एक्टर रजनीकांत (फोटो सोर्स- Sanjay Mathpal)

प्रशंसकों ने गर्मजोशी से किया स्वागत: बुधवार को आवास परिसर में स्थानीय प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान रजनीकांत ने उत्तराखंड के नैसर्गिक सौंदर्य की सराहना की ओर कहा कि 'देवभूमि में आकर मन को अद्भुत शांति मिलती है.' वहीं, उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ सेल्फी और फोटो भी खिंचवाई.

फिल्मों में भी जारी रजनीकांत का जलवा: फिल्मी दुनिया में 'थलाइवा' के नाम से मशहूर रजनीकांत ने पिछले पांच सालों में लगातार कई सुपरहिट फिल्में देकर सिनेमा जगत में अपनी बादशाहत कायम रखी है. साल 2020 में आई 'दरबार' में उन्होंने एक्शन और सामाजिक संदेश का प्रभावशाली संगम पेश किया.

इसके बाद साल 2021 में रिलीज हुई 'अन्नाथे' ने पारिवारिक और भावनात्मक कथा के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया. साल 2023 में उनकी फिल्म 'जेलर' ने विश्वभर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए ₹600 करोड़ का आंकड़ा पार किया और उन्हें फिर से सुपरस्टार की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया.

Rajinikanth in Uttarakhand
आश्रम में एक्टर रजनीकांत (फोटो सोर्स- Sanjay Mathpal)

साल 2024 में रजनीकांत की 'लाल सलाम' ने खेल और सामाजिक संदेश को जोड़ते हुए एक नए रूप में उन्हें पेश किया. जबकि, साल 2025 में 'कुली' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. उनकी यह फिल्म धमाल मचा रही है.

अब रजनीकांत अपनी सुपरहिट फिल्म 'जेलर' के सीक्वल 'जेलर 2' की तैयारी में जुटे हैं. बताया जा रहा है कि यह फिल्म पहले भाग से ज्यादा रोमांचक और एक्शन से भरपूर होगी. इस उम्र भी रजनीकांत एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे हैं.

Rajinikanth in Uttarakhand
प्रशंसकों ने रजनीकांत संग खिंचवाई फोटो (फोटो सोर्स- Sanjay Mathpal)

समाज में सकारात्मक ऊर्जा लाना उद्देश्य: रजनीकांत का कहना है कि अब उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज और युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाना है. वे अपने करियर के इस दौर में आध्यात्मिक साधना और सिनेमा के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं. शायद यही कारण है कि वे बार-बार देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियों में आकर आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं.

RAJINIKANTH MEDITATE IN ALMORAACTOR RAJNIKANT DWARAHAT VISITअल्मोड़ा में एक्टर रजनीकांतद्वाराहाट रजनीकांत गुफा में ध्यानRAJINIKANTH IN UTTARAKHAND

