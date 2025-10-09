ETV Bharat / entertainment

उत्तराखंड के द्वाराहाट में सुपरस्टार रजनीकांत, महावतार बाबा की गुफा में लगाया ध्यान

साउथ के सुपरस्‍टार रजनीकांत ( फोटो सोर्स- Sanjay Mathpal )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 9, 2025 at 7:21 PM IST 4 Min Read