'मेरे संघर्ष से मैच करता है माधव मिश्रा का किरदार', पंकज त्रिपाठी ने पटना में किया 'क्रिमिनल जस्टिस' का प्रमोशन - PANKAJ TRIPATHI

अभिनेता पंकज त्रिपाठी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 22, 2025 at 8:49 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 8:54 PM IST 3 Min Read

पटना: बिहार से ताल्लुक रखने वाले हरफन मौला कलाकार और बॉलीवुड में बहुत तेजी से अपनी पहचान कायम करने वाले पंकज त्रिपाठी इन दोनों पटना में हैं. कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए पंकज त्रिपाठी ने आज अपनी वेब सीरीज 'क्रिमिनल जस्टिस ए फैमिली मैटर' का प्रमोशन भी किया. एक ओटीटी प्लेटफार्म पर चलने वाली इस वेब सीरीज के तीन सीजन आ चुका हैं, अब चौथा सीजन आने वाला है. पटना में क्रिमिनल जस्टिस का प्रमोशन: 'क्रिमिनल जस्टिस' में पंकज त्रिपाठी मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे. प्रमोशन के दौरान अभिनेता ने कहा कि इस वेब सीरीज में उन्होंने छोटे से वकील के तौर पर काम शुरू किया था लेकिन उस किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया. इसलिए इस सीजन में उनका किरदार यानी माधव मिश्रा वकील के रूप में नजर आएगा. इस वेब सीरीज में एक कहानी अपराध के जांच की चल रही है तो दूसरी कहानी माधव मिश्रा की भी चल रही है. बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी (ETV Bharat) 'मेरे संघर्ष से मैच करते हैं किरदार': अभिनेता पंकज त्रिपाठी क्रिमिनल जस्टिस के माधव मिश्रा के किरदार को अपने संघर्ष से भी जोड़ते हैं. उनका कहना है कि जिस तरीके से माधव मिश्रा पटना से निकलकर मुंबई जाकर वकालत करते हैं, उसी तरीके से मैं भी पटना से निकलकर मुंबई जाकर अभिनय कर रहा हूं. जैसे-जैसे माधव मिश्रा वकालत में बड़े-बड़े केस हैंडल करने लगे हैं, आज पंकज त्रिपाठी के पास भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं.

