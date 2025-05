ETV Bharat / entertainment

सलमान खान के को-स्टार मुकुल देव का निधन, दारा सिंह, सोनू सूद समेत कई सितारों ने जताया शोक

मुकुल देव ( IANS )

Published : May 24, 2025 at 12:04 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 12:25 PM IST

हैदराबाद: सलमान खान की फिल्म 'जय हो' समेत कई फिल्मों में काम कर चुके एक्टर मुकुल देव का 54 साल की उम्र में शुक्रवार, 23 मई, 2025 की रात को मुकुल देव का निधन हो गया.वह पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली. मुकुल देव का निधन शुक्रवार की रात को हुआ. मुकुल के निधन की खबर सुनकर उनके दोस्त आज सुबह उनके घर पहुंच रहे हैं. वहीं, कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए मुकुल के निधन पर शोक जताया है. इन सितारों ने जताया शोक दीपशिखा नागपाल

टीवी एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल मुकुल के निधन की खबर की पुष्टि की है. उन्होंने ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मुकुल के साथ एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में RIP के साथ लिखा है, 'मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है मुक्स.'

दीपशिखा नागपाल का पोस्ट (Instagram) सोनू सूद

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी मुकुल के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'RIP मुकुल भाई. आप एक रत्न थे. हमेशा आपकी याद आएगी. मजबूत बने रहिए राहुल देव भाई.' मनोज बाजपेयी

मनोज बाजपेयी ने एक्स हैंडल पर मुकुल की तस्वीर पोस्ट करते हुए शोक जताया है. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता.मुकुल एक भाई की तरह थे, एक आर्टिस्ट जिनकी गर्मजोशी और जुनून बेजोड़ था. बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में चल बसे. उनके परिवार और इस खबर को सुनकर दुखी हुए सभी लोगों के लिए शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं. मिस यू मेरी जान...जब तक हम फिर से नहीं मिलते, ओम शांति.' नील नितिन मुकेश

'है जुनून' एक्टर नील नितिन मुकेश ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर मुकुल देव की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट किया है. उन्होंने अपने पोस्ट को एक इमोशनल नोट के साथ जोड़ा है. नील ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'मुकुल के इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाने की दुखद खबर से मैं वाकई दुखी हूं.एक पावरफुल परफॉर्मर और एक प्यारा इंसान.राहुल देव मुग्धा वीरा गोडसे और पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. भगवान इन कठिन समय में आप सभी के साथ रहें. ओम शांति.' विंदू दारा सिंह

विंदू दारा सिंह ने मुकुल देव के साथ का एक पुराना वीडियो साझा करते हुए शोक जताया है. दारा सिंह ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'मेरे भाई मुकुल देव की आत्मा को शांति मिले. तुम्हारे साथ बिताया गया समय हमेशा याद रखा जाएगा और 'सन ऑफ सरदार 2' आपकी आखिरी फिल्म होगी, जिसमें आप दर्शकों को खुशी और आनंद से भर देंगे और उन्हें हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देंगे.' मुकुल देव बायोग्राफी

नई दिल्ली में पंजाबी परिवार में जन्मे मुकुल देव एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर थे, जो न केवल हिंदी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में बल्कि कुछ बंगाली, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी दिखाई दिए. एक्टर होने के अलावा, मुकुल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से प्रशिक्षित पायलट भी थे. मुकुल देव की फिल्में

मुकुल ने सलमान खान के साथ 'जय हो', 'हिम्मतवाला', 'मेरे दो अनमोल रतन', 'यमला पगला दीवाना', 'सन ऑफ सरदार', 'आर... राजकुमार' और 'भाग जॉनी' सहित कई फिल्मों में अभिनय किया. दारा सिंह के मुताबिक, मुकुल देव की आखिरी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2', जिस पर काम चल रहा है, होगी.

