बेंगलुरु: कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन थुगुदीपा को बीते कुछ दिन पहले रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. एक्टर के गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी ने रविवार, 17 को एक एलान किया है. विजयलक्ष्मी ने बताया कि जब तक अभिनेता अपने फैंस से सीधे जुड़ने के लिए वापस नहीं आ जाते, तब तक वह अपडेट और फिल्म का प्रमोशन साझा करने के लिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट को संभालेंगी.

कन्नड़ एक्टर दर्शन थोगुदीपा की रेणुकास्वामी हत्याकांड में गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी दर्शन ने एलान किया कि वह दर्शन के सोशल मीडिया हैंडल को कंट्रोल करेंगी. रविवार को विजयलक्ष्मी ने दर्शन के सोशल मीडिया हैंडल पर उनकी तस्वीर पोस्ट भी की है, जिसे उन्होंने एक नोट के साथ जोड़ा है. उन्होंने दर्शन के फैंस से अभिनेता पर प्यार बरसाने और 'एकता और सकारात्मकता' दिखाने का आग्रह किया है.

विजयलक्ष्मी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, मेरे प्यारे डीबॉस सेलेब्रिटीज, आपका चैलेंजिंग स्टार आप सभी को अपने दिल में समेटे हुए है. जब तक वह आपसे सीधे जुड़ने के लिए वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं उसकी ओर से अपडेट और फिल्म प्रमोशन साझा करने के लिए उनका सोशल मीडिया हैंडल संभालूंगी.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'आपका प्यार, प्रार्थनाएं और धैर्य उन्हें और हमारे परिवार को अपार शक्ति देता है. आइए, इस एकता और सकारात्मकता को बनाए रखें. वह जल्द ही उसी प्यार और ऊर्जा के साथ वापस आएगा जिसे आप हमेशा से जानते रहे हैं. आभार और प्रेम सहित, विजयलक्ष्मी दर्शन.'

गुरुवार, 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन की जमानत रद्द कर दिया था और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने का आदेश दिया. जिसके बाद रेणुकास्वामी हत्याकांड में दर्शन को तुरंग गिरफ्तार कर लिया गया. अभिनेता को अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और बाद में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा.