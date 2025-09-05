ETV Bharat / entertainment

अक्षय कुमार के इस को-स्टार का निधन, अमिताभ बच्चन, आमिर खान जैसे सितारों के साथ किया था काम

अक्षय कुमार के इस को-स्टार रहे आशीष वारंग का निधन हो गया है. वे रणवीर सिंह, आमिर खान के साथ भी नजर आ चुके हैं.

Ashish Warang Akshay
अक्षय कुमार संग आशीष वारंग (@warangashish Instagram)
September 5, 2025

मुंबई: बॉलीवुड की कुछ लोकप्रिय फिल्मों में काम कर चुके एक्टर आशीष वारंग का शुक्रवार (5 सितंबर) को निधन हो गया.वह 55 साल के थे. हालांकि उनकी मृत्यु का सही कारण अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरों के अनुसार, अभिनेता कुछ समय से अस्वस्थ थे. उनके असामयिक निधन की खबर से फिल्म जगत और फैंस स्तब्ध रह गए.

आशीष वारंग को कई सफल हिंदी फिल्मों में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए पहचाना गया, जिनमें सूर्यवंशी, मर्दानी, सिम्बा, सर्कस और एक विलेन रिटर्न्स शामिल हैं. उनके अभिनय, खासकर पुलिस के किरदारों के लिए, उन्हें दर्शकों से प्रशंसा मिली.

फिल्मों के अलावा, वह मराठी टेलीविजन धारावाहिकों, सिनेमा और विज्ञापनों में भी सक्रिय रहे. उनका करियर बॉलीवुड से भी आगे बढ़ा उन्होंने 'धरमवीर' जैसी मराठी फिल्मों के अलावा साउथ फिल्मों में भी काम किया. अपनी विनम्रता और अनुशासन के लिए जाने जाने वाले आशीष ने सेट पर सभी का विश्वास और प्यार पाया.

अपने करियर के दौरान, आशीष ने भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे बड़े नामों जैसे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, रानी मुखर्जी, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, रणवीर सिंह, आशुतोष राणा, जॉन अब्राहम और फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के साथ काम किया.

आशीष ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रणवीर, कार्तिक आर्यन, अक्षय, माधुरी दीक्षित, बिग बी, शिखर धवन समेत कई सेलेब्स के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए थे. नीचे देंखे...

अपने काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले आशीष वारंग अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कई इंडस्ट्री तक फैली हुई है. उन्होंने यादगार अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी.

