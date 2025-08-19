ETV Bharat / entertainment

अच्युत पोतदार का 91 की उम्र में निधन, तीनों खान संग किया था काम, 'कहना क्या चाहते हो' डायलॉग से थे पॉपुलर - ACHYUT POTDAR PASSES AWAY

आज 19 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार होगा. एक्टर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ चुकी है.

Achyut Potdar Passes Away at 91
अच्युत पोतदार का 91 की उम्र में निधन (Screen Grab)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 10:02 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 10:11 AM IST

हैदराबाद: आमिर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म 3 इडियट्स में प्रोफेसर का रोल करने वाले एक्टर अच्युत पोतदार का 91 की उम्र में निधन हो गया. फिल्म में अपने डायलॉग 'अरे क्या कहना क्या चाहते हो' से मशहूर एक्टर ने मुंबई में ठाणे के जुपिटर अस्पताल में आखिरी सास ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें उम्र संबंधी बीमारियां थीं और जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनका निधन बीती 18 अगस्त को हुआ था. कहा जा रहा है कि आज 19 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार होगा. एक्टर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ चुकी है.

बॉलीवुड में पसरा मातम

अच्युत पोतदार ना सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री के भी बेहतरीन एक्टर थे. वहीं, एक्टर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. उनके चाहने वाले उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. उन्होंने '3 इडियट्स', 'अर्ध सत्य' और 'ये दिल्लगी' जैसी फिल्मों में काम किया है. साथ ही 'वागले की दुनिया', 'माझा होशिल ना', 'मिसेज तेंदुलकर', 'भारत की खोज' जैसे टीवी शोज में भी सराहनीय काम कर चुके हैं. आपको बता दें, अच्युत पोतदार ना सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वॉइन की थी. इससे पहले वह मध्य प्रदेश के रीवा में एक प्रोफेसर की नौकरी भी कर चुके थे. साल 1967 में वह कैप्टन की पोस्ट से रिटायर हुए थे.

तीनों खान संग किया था काम

इतना ही नहीं, अच्युत पोतदार ने इंडियन ऑयल कंपनी में काम किया था. वह यहां एक एक्जीक्यूटिव के तौर पर 25 साल तक सेवा दे चुके थे. वहीं, 58 साल की उम्र में वह रिटायर हो गये. इस दौरान उन्होंने थिएटर, नाटक और कल्चरल कार्यक्रम में भाग लिया था और यहां से उन्होंने अपनी एक्टिंग को निखारा था. साल 1980 में फिल्म आक्रोश से बॉलीवुड डेब्यू किया था. अच्युत पोतदार ने आर राजकुमार, दबंग 2, भूतनाथ, लगे रहो मुन्ना भाई, परिणीता, कयामत, दाग दा फायर, रंगीला, दिलवाले, आशिक आवारा, और तेजाब जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था. वह बॉलीवुड के तीनों खान संग काम कर चुके हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में सराहनीय अभिनय किया था.

