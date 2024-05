ETV Bharat / entertainment

अब्दु रोजिक की सगाई की सामने आईं तस्वीरें, देखें दुनिया के सबसे छोटे सिंगर की दुल्हनिया - Abdu Rozik

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 11, 2024, 9:20 AM IST | Updated : May 11, 2024, 9:37 AM IST

अब्दु रोजिक ( Abdu Rozik - Instagram )

मुंबई : बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट और दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दु रोजिक अपना घर बसाने जा रहे हैं. अब्दु को प्यार की तलाश थी जो उन्हें अमायरा में मिला. अब्दु रोजिक ने बीते दिन एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस को गुडन्यूज दी थी कि उन्होंने सगाई रचा ली है और अब शादी करने जा रहे हैं. वहीं, बीती रात सिंगर ने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में अब्दु अपनी होने वाली दुल्हनिया के साथ में दिख रहे हैं. अब्दु ने अपने इस पोस्ट में यह भी बताया है कि उन्होंने सगाई कब की थी. कब की थी अब्दु रोजिक ने सगाई? सगाई की तस्वीरें शेयर कर अब्दु ने लिखा है, अल्हमदिल्लाह...24.04.2024, यानि अब्दु ने बीती 24 अप्रैल को सगाई रचाई है. बता दें, 20 साल के यह सिंगर महज 94 सेंटीमीटर के हैं और इनकी कामयाबी का कद आसमान छूता है. कब है अब्दु रोजिक की शादी? इससे पहले अब्दु इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर, अपनी सगाई की रिंग फ्लॉन्ट की थी. इस वीडियो में अब्दु की खुशी की सातवें आसमान पर थी. इस वीडियो को शेयर कर अब्दु ने लिखा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में भी यह दिन आएगा, मुझे प्यार मिलेगा और मेरी जिंदगी की परेशानियों समझने वाला प्यार सा पार्टनर आएगा, 7 जुलाई सेव कर लो दोस्तों, मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हूं. अब्दू की शादी के स्टार गेस्ट बता दें, बिग बॉस 16 के बाद से बॉलीवुड और इंडियन टीवी इंडस्ट्री से अब्दु के कई बड़े-बडे़ स्टार्स अब दोस्त बन चुके हैं. इसमें सलमान खान का नाम सबसे ऊपर आता है. वहीं, अब्दु की बारात में फराह खान, साजिद खान, संगीत की दुनिया के सरताज एआर रहमान, बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट्स शिव ठाकरे, निमृत कौर आहलूवालिया, सुंबुंल तौकीर खान और सिंगर एमसी स्टेन शादी में शामिल हो सकते हैं. ये भी पढ़ें : Abdu Rozik: रोहित शेट्टी के साथ फिल्म करना चाहते हैं अब्दु रोजिक, 'खतरों के खिलाड़ी' शो का एक्सपीरियंस किया शेयर



मुंबई : बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट और दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दु रोजिक अपना घर बसाने जा रहे हैं. अब्दु को प्यार की तलाश थी जो उन्हें अमायरा में मिला. अब्दु रोजिक ने बीते दिन एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस को गुडन्यूज दी थी कि उन्होंने सगाई रचा ली है और अब शादी करने जा रहे हैं. वहीं, बीती रात सिंगर ने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में अब्दु अपनी होने वाली दुल्हनिया के साथ में दिख रहे हैं. अब्दु ने अपने इस पोस्ट में यह भी बताया है कि उन्होंने सगाई कब की थी. कब की थी अब्दु रोजिक ने सगाई? सगाई की तस्वीरें शेयर कर अब्दु ने लिखा है, अल्हमदिल्लाह...24.04.2024, यानि अब्दु ने बीती 24 अप्रैल को सगाई रचाई है. बता दें, 20 साल के यह सिंगर महज 94 सेंटीमीटर के हैं और इनकी कामयाबी का कद आसमान छूता है. कब है अब्दु रोजिक की शादी? इससे पहले अब्दु इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर, अपनी सगाई की रिंग फ्लॉन्ट की थी. इस वीडियो में अब्दु की खुशी की सातवें आसमान पर थी. इस वीडियो को शेयर कर अब्दु ने लिखा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में भी यह दिन आएगा, मुझे प्यार मिलेगा और मेरी जिंदगी की परेशानियों समझने वाला प्यार सा पार्टनर आएगा, 7 जुलाई सेव कर लो दोस्तों, मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हूं. अब्दू की शादी के स्टार गेस्ट बता दें, बिग बॉस 16 के बाद से बॉलीवुड और इंडियन टीवी इंडस्ट्री से अब्दु के कई बड़े-बडे़ स्टार्स अब दोस्त बन चुके हैं. इसमें सलमान खान का नाम सबसे ऊपर आता है. वहीं, अब्दु की बारात में फराह खान, साजिद खान, संगीत की दुनिया के सरताज एआर रहमान, बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट्स शिव ठाकरे, निमृत कौर आहलूवालिया, सुंबुंल तौकीर खान और सिंगर एमसी स्टेन शादी में शामिल हो सकते हैं. ये भी पढ़ें : Abdu Rozik: रोहित शेट्टी के साथ फिल्म करना चाहते हैं अब्दु रोजिक, 'खतरों के खिलाड़ी' शो का एक्सपीरियंस किया शेयर



Last Updated : May 11, 2024, 9:37 AM IST