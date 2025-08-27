ETV Bharat / entertainment

उत्तराखंड में शूट हो रही फिल्म 'आओगे जब तुम', बॉलीवुड का ये स्टार निभा रहा मुख्य किरदार - AAOGE JAB TUM

फीचर फिल्म 'आओगे जब तुम' की शूटिंग उत्तराखंड के पौड़ी में हो रही है. फिल्म में राजपाल यादव और ओमकार कपूर मुख्य भूमिका में हैं.

Aaoge Jab Tum
'आओगे जब तुम' शूटिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2025 at 2:13 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 2:32 PM IST

4 Min Read

देहरादून: इन दिनों पौड़ी शहर फिल्मी रंगों से सराबोर है. यहां फीचर फिल्म 'आओगे जब तुम' की शूटिंग जोरशोर से चल रही है. इस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव और ओमकार कपूर अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों को लुभाने वाले हैं. फिल्म का निर्देशन पुष्पेंद्र सिंह कर रहे हैं. निर्देशक ने कहा कि पौड़ी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहां शूटिंग होने से भविष्य में अन्य फिल्मकार भी इस ओर आकर्षित होंगे. उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म की शूटिंग से न केवल शहर की पहचान बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा.
इस फिल्म में पौड़ी के स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया गया है. साथ ही कई स्थानीय लोगों को भी फिल्म के विभिन्न दृश्यों में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें एक नया अनुभव और अवसर मिला है.

फिल्म के मुख्य अभिनेता ओमकार कपूर ने बताया कि वह पहले भी उत्तराखंड में शूटिंग कर चुके हैं, लेकिन पहली बार उन्हें पौड़ी आने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि पौड़ी की प्राकृतिक खूबसूरती और यहां का शांत वातावरण शूटिंग के लिए बेहद उपयुक्त है. नैनीताल और मसूरी जैसी लोकेशनों को देखने के बाद भी उन्हें पौड़ी उतना ही आकर्षक लगा. साथ ही स्थानीय लोगों का सहयोग उन्हें यहां पर विशेष अनुभव दे रहा है.

Director Pushpendra Singh on the sets of the film
फिल्म के सेट पर निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह (ETV Bharat)

वहीं अभिनेत्री प्रगति चौहान ने बताया कि उन्होंने डेली सोप, म्यूजिक एल्बम आदि में काम किया है, लेकिन यह उनकी पहली फिल्म है. उन्होंने कहा कि यह एक रोमांटिक लव स्टोरी है और पौड़ी का बदलता मौसम, हिमालय की खूबसूरत श्रृंखला और प्राकृतिक दृश्य उन्हें बहुत आकर्षित कर रहे हैं. प्रगति ने इच्छा जताई कि भविष्य में भी वह पौड़ी में शूटिंग करना चाहेंगी और यहां की लोकेशनों को फिल्मी दुनिया में विशेष पहचान दिलाना चाहती हैं. गढ़वाल की वादियों में इन दिनों फिल्मी रंग बिखरने लगे हैं.

इन दिनों पौड़ी शहर में फिल्म की शूटिंग जोर-शोर से चल रही है. निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे हैं और दो सप्ताह से अलग अलग लोकेशन में शूटिंग चल रही है. उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने देहरादून में शूटिंग की थी और अब पौड़ी की खूबसूरत वादियों को अपनी फिल्म के दृश्यों में शामिल कर रहे हैं.

'आओगे जब तुम' स्टार कास्ट की बाइट (ETV Bharat)

निर्देशक ने बताया कि इस फिल्म में वरिष्ठ अभिनेता राकेश बेदी, अपनी हास्य और सशक्त अदाकारी के लिए मशहूर राजपाल यादव, युवा कलाकार ओमकार कपूर और अभिनेत्री प्रगति चौहान अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि पौड़ी में शूटिंग का अनुभव उनके लिए बेहद यादगार रहा. यहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया. इतना ही नहीं, जब भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शूटिंग की जरूरत पड़ी तो वहां भी बिना किसी व्यवधान के फिल्मांकन संपन्न हुआ. उन्होंने इस सहयोग को 'काबिले-तारीफ' बताया और कहा कि यहां के लोग बेहद सहयोगी और उत्साही हैं.

निर्देशक ने कहा कि पौड़ी का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता उनकी फिल्म की कहानी को और अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद कर रहा है. यहां की घाटियाँ, पहाड़ और खुला आसमान फिल्म के दृश्यों को जीवंत बना रहे हैं. उनका मानना है कि फिल्म में शामिल किए गए पौड़ी के लोकेशन दर्शकों को भी खूब भाएंगे. जिसमें पौड़ी का मुख्य बाजार, कंडोलिया मंदिर,कंकालेश्वर,पौड़ी का कालेज,खिर्सू आदि शामिल है.

Aaoge Jab Tum feature film shot
'आओगे जब तुम' की शूटिंग (ETV Bharat)

पुष्पेंद्र सिंह ने आगे की योजनाओं को साझा करते हुए कहा कि भविष्य की फिल्मों में भी वह पौड़ी की लोकेशन को जरूर शामिल करेंगे. उन्होंने कहा कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद पौड़ी की पहचान एक फिल्म-फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत होगी और अन्य फिल्मकार भी यहां शूटिंग के लिए पहुंचेंगे. इस तरह की फिल्म शूटिंग से न केवल स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है, बल्कि पर्यटन को भी सीधा बढ़ावा मिलता है. जब फिल्मों में यहां की वादियाँ और लोकेशन बड़े पर्दे पर दिखेंगी तो स्वाभाविक रूप से लोग पौड़ी को घूमने और देखने के लिए आकर्षित होंगे.

यह भी पढ़ें:

देहरादून: इन दिनों पौड़ी शहर फिल्मी रंगों से सराबोर है. यहां फीचर फिल्म 'आओगे जब तुम' की शूटिंग जोरशोर से चल रही है. इस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव और ओमकार कपूर अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों को लुभाने वाले हैं. फिल्म का निर्देशन पुष्पेंद्र सिंह कर रहे हैं. निर्देशक ने कहा कि पौड़ी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहां शूटिंग होने से भविष्य में अन्य फिल्मकार भी इस ओर आकर्षित होंगे. उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म की शूटिंग से न केवल शहर की पहचान बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा.
इस फिल्म में पौड़ी के स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया गया है. साथ ही कई स्थानीय लोगों को भी फिल्म के विभिन्न दृश्यों में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें एक नया अनुभव और अवसर मिला है.

फिल्म के मुख्य अभिनेता ओमकार कपूर ने बताया कि वह पहले भी उत्तराखंड में शूटिंग कर चुके हैं, लेकिन पहली बार उन्हें पौड़ी आने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि पौड़ी की प्राकृतिक खूबसूरती और यहां का शांत वातावरण शूटिंग के लिए बेहद उपयुक्त है. नैनीताल और मसूरी जैसी लोकेशनों को देखने के बाद भी उन्हें पौड़ी उतना ही आकर्षक लगा. साथ ही स्थानीय लोगों का सहयोग उन्हें यहां पर विशेष अनुभव दे रहा है.

Director Pushpendra Singh on the sets of the film
फिल्म के सेट पर निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह (ETV Bharat)

वहीं अभिनेत्री प्रगति चौहान ने बताया कि उन्होंने डेली सोप, म्यूजिक एल्बम आदि में काम किया है, लेकिन यह उनकी पहली फिल्म है. उन्होंने कहा कि यह एक रोमांटिक लव स्टोरी है और पौड़ी का बदलता मौसम, हिमालय की खूबसूरत श्रृंखला और प्राकृतिक दृश्य उन्हें बहुत आकर्षित कर रहे हैं. प्रगति ने इच्छा जताई कि भविष्य में भी वह पौड़ी में शूटिंग करना चाहेंगी और यहां की लोकेशनों को फिल्मी दुनिया में विशेष पहचान दिलाना चाहती हैं. गढ़वाल की वादियों में इन दिनों फिल्मी रंग बिखरने लगे हैं.

इन दिनों पौड़ी शहर में फिल्म की शूटिंग जोर-शोर से चल रही है. निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे हैं और दो सप्ताह से अलग अलग लोकेशन में शूटिंग चल रही है. उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने देहरादून में शूटिंग की थी और अब पौड़ी की खूबसूरत वादियों को अपनी फिल्म के दृश्यों में शामिल कर रहे हैं.

'आओगे जब तुम' स्टार कास्ट की बाइट (ETV Bharat)

निर्देशक ने बताया कि इस फिल्म में वरिष्ठ अभिनेता राकेश बेदी, अपनी हास्य और सशक्त अदाकारी के लिए मशहूर राजपाल यादव, युवा कलाकार ओमकार कपूर और अभिनेत्री प्रगति चौहान अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि पौड़ी में शूटिंग का अनुभव उनके लिए बेहद यादगार रहा. यहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया. इतना ही नहीं, जब भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शूटिंग की जरूरत पड़ी तो वहां भी बिना किसी व्यवधान के फिल्मांकन संपन्न हुआ. उन्होंने इस सहयोग को 'काबिले-तारीफ' बताया और कहा कि यहां के लोग बेहद सहयोगी और उत्साही हैं.

निर्देशक ने कहा कि पौड़ी का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता उनकी फिल्म की कहानी को और अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद कर रहा है. यहां की घाटियाँ, पहाड़ और खुला आसमान फिल्म के दृश्यों को जीवंत बना रहे हैं. उनका मानना है कि फिल्म में शामिल किए गए पौड़ी के लोकेशन दर्शकों को भी खूब भाएंगे. जिसमें पौड़ी का मुख्य बाजार, कंडोलिया मंदिर,कंकालेश्वर,पौड़ी का कालेज,खिर्सू आदि शामिल है.

Aaoge Jab Tum feature film shot
'आओगे जब तुम' की शूटिंग (ETV Bharat)

पुष्पेंद्र सिंह ने आगे की योजनाओं को साझा करते हुए कहा कि भविष्य की फिल्मों में भी वह पौड़ी की लोकेशन को जरूर शामिल करेंगे. उन्होंने कहा कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद पौड़ी की पहचान एक फिल्म-फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत होगी और अन्य फिल्मकार भी यहां शूटिंग के लिए पहुंचेंगे. इस तरह की फिल्म शूटिंग से न केवल स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है, बल्कि पर्यटन को भी सीधा बढ़ावा मिलता है. जब फिल्मों में यहां की वादियाँ और लोकेशन बड़े पर्दे पर दिखेंगी तो स्वाभाविक रूप से लोग पौड़ी को घूमने और देखने के लिए आकर्षित होंगे.

यह भी पढ़ें:

Last Updated : August 27, 2025 at 2:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AAOGE JAB TUMAAOGE JAB TUM SHOT IN UTTARAKHANDAAOGE JAB TUM SHOOTINGआओगे जब तुम शूटिंगAAOGE JAB TUM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.