सलमान खान के घर में घुसी एक अनजान महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार - SALMAN KHAN

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 22, 2025 at 3:10 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 3:35 PM IST 2 Min Read

मुंबई: सलमान खान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. कुछ महीने पहले ही उनके घर के बाहर फायरिंग की गई थी जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. इस हादसे के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी. वहीं अब उनके घर में एक अंजान महिला के घुसने से हडकंप मच गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ चल रही है. सलमान के घर में घुसी एक महिला मुंबई पुलिस ने 22 मई, 2025 को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के घर में जबरन घुसने की कोशिश करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया. यह घटना हाल ही में तब सामने आई जब महिला ने अभिनेता के घर में गैरकानूनी तरीके से घूसने की कोशिश की. जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया.

पूछपाछ कर रही है पुलिस फिलहाल मुंबई पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस प्रयास के पीछे उसका क्या मकसद था. महिला की पहचान या उसके ऐसे अचानक घर में घुसने के कारणों के बारे में अभी तक कोई और जानकारी नहीं दी गई है. अप्रैल 2024 में मुंबई के बांद्रा इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट में खान के आवास के बाहर गोलियां चलाई गईं. बाद में पता चला कि यह हमला लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा कथित रूप से किया गया था. जिसमें गैंगस्टर के भाई अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी ली थी. घटना के बाद, सलमान खान की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी. जुलाई तक सलमान ने शूटिंग के बारे में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने बताया कि उनकी सिक्योरिटी द्वारा सूचित किए जाने से पहले उन्होंने पटाखे जैसी आवाज सुनी थी कि मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों ने उनके अपार्टमेंट की बालकनी पर गोलीबारी की थी. सलमान ने अपने और अपने परिवार के खिलाफ पहले दी गई धमकियों के बारे में बताया और स्वीकार किया कि गिरोह ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी. सिकंदर के प्रमोशन के दौरान भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी जिसके बारे में उन्होंने प्रेस को बताया था. यह भी पढ़ें: मात्र 3 फिल्मों के बाद आखिर अथिया शेट्टी ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? सुनील शेट्टी ने बताया कारण - ATHIYA SHETTY QUIT BOLLYWOOD

