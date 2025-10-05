ETV Bharat / entertainment

Photos: एक फ्रेम में 80 के दशक के सितारे, वेंकटेश, जैकी श्रॉफ, प्रभु समेत अन्य पुराने दोस्तों से मिले चिरंजीवी

साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी ने एक तस्वीर साझा किया है, जिसमें एक फ्रेम में 80 के दशक के सितारे नजर आ रहे हैं.

80s Stars
80 के दशक के सितारे (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 5, 2025 at 11:35 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी आज साउथ इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक हैं. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में उनके फैंस हैं और दशकों से लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं. रविवार को, इस दिग्गज एक्टर ने 80 के दशक के सभी सितारों के रियूनियन की नई तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर धूम मचा दी और फैंस को इस साल की थीम बेहद पसंद आ रही है.

80 के दशक के बहुचर्चित सितारों का रियूनियन 4 अक्टूबर, 2025 को चेन्नई में आयोजित किया गया. यह कार्यक्रम तीन साल के आयोजित किया गया. इसे पिछले साल के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन चेन्नई में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे स्थगित करना पड़ा. इस साल, इस समारोह का आयोजन फिर से किया गया.

5 अक्टूबर को मेगास्टार चिरंजीवी ने इस रियूनियन समारोह की कुछ खास तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए हैं और इसे एक प्यारे नोट के साथ जोड़ा है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, '80 के दशक के मेरे प्यारे दोस्तों से हर मुलाकात यादों की गलियों में एक सैर होती है, जो हंसी, गर्मजोशी और उसी अटूट बंधन से भरी होती है जो हमने दशकों से साझा किया है. इतनी सारी खूबसूरत यादें, और फिर भी हर मुलाकात पहली मुलाकात जितनी ही ताजा लगती है.'

वेंकटेश दग्गुबाती ने भी एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर रियूनियन की तस्वीरें साझा की और कैप्शन में लिखा है, 'दशकों बाद भी, हंसी वैसी ही है, गर्मजोशी वैसी ही है, और प्यार भी वैसा ही हैं 80 के दशक की अपनी बेहद कूल टीम के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा.'

तस्वीरों में चिरंजीवी, वेंकटेश, जैकी श्रॉफ, प्रभु, नरेश, सुरेश, जयराम, सरथकुमार, राम्या कृष्णन, शोभना, खुशबू, मीना सागर, राधा, जयासुधा, सुहासिनी, नादिया और अन्य लोग इस खास पल का जश्न मनाने के लिए एक साथ नजर आ रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितारों के सामूहिक अनुरोध पर, राजकुमार सेतुपति और श्रीप्रिया ने 5 स्टार होटल के बजाय अपने घर पर ही इस समारोह का आयोजन किया. इस शाम का आयोजन लिसी लक्ष्मी, पूर्णिमा भाग्यराज, खुशबू सुंदर और सुहासिनी मणिरत्नम ने किया.

रिपोर्ट्स की मानें तो इस रियूनियन समारोह में कुल 31 कलाकार शामिल हुए, जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आए थे. यह पल सभी को याद दिलाती है कि भले ही साल बीत गए हों, लेकिन 80 के दशक में बनी दोस्ती आज भी अटूट है.

