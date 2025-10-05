ETV Bharat / entertainment

Photos: एक फ्रेम में 80 के दशक के सितारे, वेंकटेश, जैकी श्रॉफ, प्रभु समेत अन्य पुराने दोस्तों से मिले चिरंजीवी

80 के दशक के सितारे ( IANS )

Published : October 5, 2025 at 11:35 AM IST

हैदराबाद: तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी आज साउथ इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक हैं. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में उनके फैंस हैं और दशकों से लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं. रविवार को, इस दिग्गज एक्टर ने 80 के दशक के सभी सितारों के रियूनियन की नई तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर धूम मचा दी और फैंस को इस साल की थीम बेहद पसंद आ रही है. 80 के दशक के बहुचर्चित सितारों का रियूनियन 4 अक्टूबर, 2025 को चेन्नई में आयोजित किया गया. यह कार्यक्रम तीन साल के आयोजित किया गया. इसे पिछले साल के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन चेन्नई में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे स्थगित करना पड़ा. इस साल, इस समारोह का आयोजन फिर से किया गया. 5 अक्टूबर को मेगास्टार चिरंजीवी ने इस रियूनियन समारोह की कुछ खास तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए हैं और इसे एक प्यारे नोट के साथ जोड़ा है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, '80 के दशक के मेरे प्यारे दोस्तों से हर मुलाकात यादों की गलियों में एक सैर होती है, जो हंसी, गर्मजोशी और उसी अटूट बंधन से भरी होती है जो हमने दशकों से साझा किया है. इतनी सारी खूबसूरत यादें, और फिर भी हर मुलाकात पहली मुलाकात जितनी ही ताजा लगती है.'