हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से डॉग लवर्स बेहद निराश और हताश हैं. वहीं, दिल्ली सरकार ने तो आवारा कुत्तों को उठाना भी शुरू कर दिया है. देशभर में कुत्तों की सुरक्षा को लेकर आंदोलन भी हो रहे हैं. डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट का आदेश फूटी आंख नहीं भा रहा है. इसलिए वह अपने इस सबसे खास जानवर के लिए सड़कों पर उतर आए हैं. इंसान का सबसे करीबी जानवर डॉग को ही माना जाता है, जो वफादारी भी करता है. अगर आप पक्के वाले डॉग लवर हैं तो आपको यह फिल्म तो जरूर देखनी चाहिए. यह फिल्म आपको रोने पर मजबूर नहीं करेगी, बल्कि इस फिल्म को देखने के बाद आप खुद मोटे-मोटे आसूंओ से रोओगे.

फिल्म और उसकी कहानी

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो साल 2022 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम 777 चार्ली है. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह फिल्म कितनी शानदार है. फिल्म की कहानी की बात करें तो धर्मा नाम का एक शख्स है, जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है और उसे दुनिया की भीड़भाड़ से अलग रहना पसंद है. इस रोल को कन्नड़ एक्टर रक्षित शेट्टी ने प्ले किया है. धर्मा की लाइफ ऐसे ही गुजर रही थी कि तभी उसकी लाइफ में चार्ली (कुत्ते) की एंट्री होती है और यहां से पूरी फिल्म की कहानी का प्लॉट ही बदल जाता है.

कमाई से लाया भूचाल

जहां अब तक लोग धर्मा की जिंदगी की बारे में ही जान रहे थे, वहीं चार्ली के आने के बाद उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है. रिलीज की शुरुआत में जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा और जब फिल्म के रिव्यू सामने आया तो लोग इसे देखने के लिए बेताब होने लगे थे. कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया था. 15 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 102 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. आईएमडीबी ने इस 10 मे से 8.7 रेटिंग दी है. किरणराज ने इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था. 777 चार्ली को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं.