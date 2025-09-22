ETV Bharat / entertainment

71 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: कब और कहां देखें LIVE?, डालें एक नजर विनर्स लिस्ट पर

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

71st National Film Awards 2023
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 8:48 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 8:54 PM IST

हैदराबाद: नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा पर एक बार फिर प्रकाश डाला जाएगा. कल यानी 23 सितंबर 2025 को शाम 4 बजे से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 में बनी फिल्मों में उत्कृष्टता का जश्न मनाते हुए सम्मान प्रदान करेंगी. महामारी के कारण दो साल की देरी से यह सम्मान दिया गया, लेकिन इसकी उम्मीद कम नहीं थी. सिनेमा प्रेमी पूरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण आधिकारिक डीडी न्यूज चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर देख सकते हैं. प्रसारण दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जिसमें विजेता रेड कार्पेट पर चलकर मंच पर सम्मान ग्रहण करेंगे.

आपको बता दें, बीती 1 अगस्त को घोषित विजेताओं के नाम, विभिन्न भाषाओं, शैलियों और शिल्पों में सिनेमा के लिए एक शानदार साल का दर्शन कराती है. विधु विनोद चोपड़ा की '12वीं फेल' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि 'कटहल - ए जैकफ्रूट मिस्ट्री' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला. शाहरुख खान ('जवान') और विक्रांत मैसी ('12वीं फेल') सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा करेंगे, जबकि रानी मुखर्जी ने 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' में अपने दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है.

वहीं, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. सुदीप्तो सेन को 'द केरल स्टोरी' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार मिलने जा रहा है. करण जौहर की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला.

  • 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विनर्स लिस्ट

सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म - कटहल - ए जैकफ्रूट मिस्ट्री

सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म - 12वीं फेल

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - शाहरुख खान (जवां) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल)

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे)

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार - मोहनलाल

सर्वश्रेष्ठ निर्देशन - द केरल स्टोरी (सुदीप्तो सेन)

सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म - रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म - भगवंत केसरी

सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म - वाश

सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म - पार्किंग

सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म - द रे ऑफ होप

सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका - शिल्पा राव (चलैया, जवान)

सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक - प्रेमिसथुन्ना (बेबी, तेलुगु)

सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी - द केरल स्टोरी

सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी - रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंडोरा बाजे रे)

सर्वश्रेष्ठ मेकअप और कॉस्ट्यूम डिजाइनर - सैम बहादुर

स्पेशल मेंशन - एनिमल (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर) - एम आर राधाकृष्णन

सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन - एनिमल (हिंदी)

सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक - उत्पल दत्ता (असम)

सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन - हनुमान मान (तेलुगु)

सर्वश्रेष्ठ गीत - बलगाम (द ग्रुप) - तेलुगु

  • नॉन-फीचर फिल्म

सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री - गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन

सर्वश्रेष्ठ पटकथा - सनफ्लावर वर्जन द फर्स्ट वन टू नो (कन्नड़)

सर्वश्रेष्ठ फिल्म - नेकल: क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन (मलयालम), द सी एंड सेवन विलेजेज (उड़िया)

नेकल - क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन (मलयालम)

द सी एंड सेवन विलेजेज (उड़िया)

सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन (पहली फिल्म) हिंदी

सर्वश्रेष्ठ संपादन (फिल्म पर केंद्रित) अंग्रेजी

