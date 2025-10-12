ETV Bharat / entertainment

'तुम्बाड' के 7 साल: भावुक हुए सोहम शाह, BTS तस्वीरों के साथ शेयर की दिल की बात, सीक्वल पर भी लगाई मुहर

'तुम्बाड' को आज रिलीज हुए 7 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्टर सोहम शाह ने सीक्वल की पुष्टि की है.

Tumbbad
'तुम्बाड' (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 12, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: 'तुम्बाड' को पहली बार अपना जादू बिखेरे सात साल हो गए हैं. 12 अक्टूबर 2018 में रिलीज हुई यह हॉरर फैंटसी फिल्म भारतीय सिनेमा की एक अद्भुत फिल्म है. एक्टर-फिल्म मेकर सोहम शाह आज, 12 अक्टूबर 2025 को अपनी फिल्म 'तुम्बाड' की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. रविवार को, सोहम ने सोशल मीडिया पर फिल्म की शूटिंग से कुछ बीटीएस तस्वीरें और वीडियो साझा किए.

रविवार को सोहम शाह ने तुम्बाड की 7वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. इंस्टाग्राम पर उन्होंने फिल्म की शूटिंग की कुछ अनदेखी तस्वीरें और वीडियो में शेयर की, जिसमें मुख्य रूप से वे सीन कैद हैं जहां वह सोने के सिक्के इकट्ठा करने के लिए कक्ष के अंदर जाते थे. इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने एक भावुक नोट भी लिखा है.

सोहम ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'इसमें एक दशक से ज्यादा का समय लगा, अनगिनत असफलताएं और टूट के बिखर जाना. खून, पसीना, आंसू और ऐसे पल जब हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से बिल्कुल नीचे गिर गए. इन सबके बीच, तुम्बाड जीवंत हो उठा.'

सोहम ने आगे तुम्बाड के सीक्व की पुष्टि करते हुए लिखा है, 'हम तुम्बाड की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. हम तुम्बाड 2 के साथ एक नए, यादगार सफर की दहलीज पर खड़े हैं, हमारे दिल प्यार, कृतज्ञता और नए विश्वास से भरे हैं. तुम्बाड आज जो है, वो आपकी वजह से बना है, हमारे परिवार, हमारे विश्वासियों की वजह से. यह उस अतीत के लिए जिसने हमें बनाया, और उस भविष्य के लिए जिसे हम साथ मिलकर बनाने वाले हैं. हर चीज के लिए शुक्रिया.'

यह कहानी भारतीय लोककथाओं पर आधारित है. यह देवताओं, सोने और मानवीय इच्छाओं के लोभ की कहानी कहती है. बारिश से भीगा हुआ यह गांव न केवल एक पृष्ठभूमि के रूप में, बल्कि अंधकार और क्षय में डूबे एक जीवंत, जीवंत चरित्र के रूप में भी प्रस्तुत करता है.

पिछले साल 'तुम्बाड' ने सिनेमाघरों में वापसी की और सभी उम्मीदों को पार कर लिया. 2018 में धीमी गति से सफलता पाने वाली यह फिल्म 2024 में री-रिलीज के साथ पूरी तरह से धूम मचा दी. इस चर्चा को और बढ़ाते हुए, सोहम शाह और उनके बैनर, सोहम शाह फिल्म्स ने जयंतीलाल गडा के नेतृत्व वाले पेन स्टूडियोज के साथ मिलकर 'तुम्बाड 2' को बनाने का फैसला किया है. निर्माता जल्द ही फिल्म की रिलीज की तारीख का एलान करेंगे.

