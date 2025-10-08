ETV Bharat / entertainment

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा को बॉम्बे HC से बड़ा झटका, नहीं मिली विदेश जाने की अनुमति, कहा- पहले 60 करोड़ रु....

शिल्पा और राज पर एक कारोबारी से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अगर दंपति विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे. शिल्पा शेट्टी और उनके पति ने कोर्ट को बताया कि वे लॉस एंजिल्स, अमेरिका और अन्य देशों की यात्रा करना चाहते हैं. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उनकी यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे.

मुंबई : बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा बीते कुछ दिनों से घोटाले मामले को लेकर सुर्खियों में हैं. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि अगर वे विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे.

ईओडब्ल्यू ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत दोनों ही जांच एजेंसी या कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश नहीं जा सकते. एक्ट्रेस के वकील ने कोर्ट को बताया कि शिल्पा शेट्टी को एक यूट्यूब कार्यक्रम के लिए कोलंबो जाना है. यह कार्यक्रम 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आयोजित होना है.

जब कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या उनके पास कोई निमंत्रण है, तो शिल्पा के वकील ने कहा कि जब तक उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं मिलती, तब तक निमंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले उन्हें धोखाधड़ी के आरोप के लिए 60 करोड़ रुपये देने होंगे, उसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित की गई है.

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर आरोप

कारोबारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा और राज कुंद्रा ने उनसे व्यापार के नाम पर यह पैसा लिया और फिर अपने निजी खर्चों में इस्तेमाल किया. सोमवार को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एक टीम शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची. इसके बाद एक्ट्रेस से इस संबंध में 4.30 घंटे तक पूछताछ की गई.

इस जांच के दौरान कई सवालों और दस्तावेजों की जांच की गई. शिल्पा शेट्टी ने जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया और सभी सवालों के जवाब दिए. यह मामला उनकी पूर्व विज्ञापन कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है.