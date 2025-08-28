ETV Bharat / entertainment

TIFF 2025: इन भारतीय फिल्मों ने बनाई जगह, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जीत चुकी हैं इंडियन फिल्में

आइए जानें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (टीआईएफएफ) के इस साल और पिछले साल की विजेता फिल्मों पर एक नजर डालें...

Published : August 28, 2025 at 4:02 PM IST

हैदराबाद: टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (टीआईएफएफ) इस साल अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है. यह फिल्म महोत्सव 4 से 14 सितंबर, 2025 तक चलेगा. ज्यूरी प्रतिष्ठित सम्मानों के लिए फिल्मों का मूल्यांकन करेंगी, जिनमें दो कनाडाई फीचर फिल्म पुरस्कार, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स का एफआईपीआरईएससीआई (FIPRESCI) पुरस्कार और नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन पैसिफिक सिनेमा का नेटपैक पुरस्कार शामिल हैं.

सभी पुरस्कार समारोह के दौरान दिए जाएंगे. इसका सीधा प्रसारण महोत्सव के अंतिम दिन, रविवार, 14 सितंबर को सुबह 10 बजे टीआईएफएफ लाइटबॉक्स पर किया जाएगा. वहीं रोजर्स द्वारा प्रस्तुत टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 50वां एडिशन 4-14 सितंबर, 2025 तक चलेगा.

टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में शामिल हुईं भारतीय फिल्मों की सूची:

  1. शोले
  2. होमबाउंड

डिस्कवरी सेक्शन में वर्ल्ड प्रीमियर
विकास रंजन मिश्रा की निर्देशित, 'बयान' का वर्ल्ड प्रीमियर सितंबर 2025 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (TIFF) में होगा.

इस सूची में तीन भारतीय फिल्मों ने अपनी जगह बनाई है...

1. वाटर (2005) निर्देशक: दीपा मेहता.

2. मकबूल (2003) निर्देशक: विशाल भारद्वाज.

3. जल्लीकट्टू (2019) निर्देशक: लिजो जोस पेलिसरी.

प्राइम टाइम सेक्शन
प्रतीक गांधी अभिनीत हंसल मेहता की आगामी वेब सीरीज 'गांधी' टीआईएफएफ में अपना विश्व प्रीमियर करने के लिए तैयार है. टीआईएफएफ के प्राइम टाइम लाइनअप में चुनी गई पहली भारतीय सीरीज है.

बेस्ट कनाडियन फीचर फिल्म और बेस्ट कनाडियन डिस्कवर पुरस्कार की जूरी

  • जेनिफर बैचवाल
  • सोफी जार्विस
  • आर.टी. थॉर्न

2025 FIPRESCI जूरी

  • कैथरीना डॉकहॉर्न
  • फ्रांसिस्को फरेरा
  • जीन-फिलिप गुएरैंड
  • एंडी हेजल
  • जस्टिन स्मिथ

2025 NETPAC (नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन पैसिफिक सिनेमा) जूरी

  • दीना इओर्डानोवा
  • हेलन ली
  • केओप्रसिथ सौवन्नावोंग

इन भारतीय फिल्मों को हो चुकी है जीत

पीपुल्स चॉइस मिडनाइट मैडनेस अवार्ड

  • 1. 2018 में 'मर्द को दर्द नहीं होता' ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार जीता था. इस फिल्म ने महोत्सव के 'मिडनाइट मैडनेस सेगमेंट' में भारत की पहली भागीदारी को चिह्नित करते हुए पीपुल्स चॉइस मिडनाइट मैडनेस अवार्ड जीता था.
  • 2. पैन नलिन की फिल्म 'एंग्री इंडियन गॉडेसेस' ने 40वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (TIFF) में ग्रोल्श पीपुल्स चॉइस अवार्ड की फर्स्ट रनरअप रही.

कनाडा गूज ने BIPOC फिल्म मेकर्स के लिए एम्पलीफाई वॉयस पुरस्कार

  • 2020 में चैतन्य तम्हाणे की 'द डिसाइपल'
  • 2021 में पायल कपाड़िया की डॉक्यूमेंट्री 'अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग'

बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए शॉर्ट कट्स पुरस्कार

  • 2018 में 'द फील्ड'

प्लेटफॉर्म पुरस्कार

  • 2023 में डियर जस्सी (2023) ने प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता.

नेटपैक पुरस्कार

  • अनूप सिंह की पंजाबी फिल्म 'किस्सा' ने 2013 में नेटपैक पुरस्कार जीता.
  • 'मार्गरीटा, विद अ स्ट्रॉ' ने 2014 में नेटपैक पुरस्कार जीता.
  • 'ए मैच (स्थल) मराठी फीचर फिल्म ने 2023 में नेटपैक पुरस्कार जीता.

FIPRESCI डिस्कवरी अवार्ड

  • फिल्म 'द मैन बियॉन्ड द ब्रिज' ने 2009 के टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में डिस्कवरी अवार्ड जीता. आज तक किसी अन्य भारतीय फिल्म को यह पुरस्कार नहीं मिला है.

