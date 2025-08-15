रमेश सिप्पी की निर्देशित एक्शन फिल्म 'शोले' का जिक्र करते ही आपके जहन में क्या आता है? क्या जावेद अख्तर-सलीम खान के यादगार डायलॉग्स, ट्रेन डकैती के जबरदस्त एक्शन सीन्स, गब्बर सिंह अनोखा अभिनय, या आरडी बर्मन का सदाबहार संगीत? कई लोगों के लिए, ये सब ही मायने रखता है. 15 अगस्त, 1975 को रिलीज होने के बाद से इस फिल्म ने कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया है. बड़े पर्दे से लेकर इंटरनेट मीम्स तक, शोले का 50 साल का सफर कई माध्यमों से होकर गुजरा है. यह ऐसी फिल्म है, जो 5 सालों तक चली थी. हर पीढ़ी के सिनेमा प्रेमियों के जेहन में छाई रही
'अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे?','तेरा क्या होगा कालिया', 'जो डर गया समझो मर गया', 'ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर'. 'तुम्हारा नाम क्या है, बसंती?', 'इतना सन्नाटा क्यों है भाई?', 'बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना'... हिंदी सिनेमा के क्लासिक शोले, जो 15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई थी, में कहे गए ये सभी डायलॉग और पात्र भारतीय पॉप संस्कृति में शामिल हो गए हैं और अक्सर फिल्मों, टेलीविजन शो, स्टैंड-अप कॉमेडी और यहां तक कि राजनीतिक चर्चा में भी इसके चर्चे और पैरोडी बनाई जाती है.
यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है. इस फिल्म ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों की जिंदगी बदल दी थी. इसमें सलीम-जावेद (सलीम खान और जावेद अख्तर) की जोड़ी भी शामिल हैं. इस ऐतिहासिक फिल्म को सिनेमाघरों में आए 50 साल बीत चुके हैं. इस खास अवसर पर ईटीवी भारत ने फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी, लेखक जावेद अख्तर और उनके बेटे-एक्टर फरहान अख्तर से खास बातचीत की.
जावेद अख्तर
जावेद अख्तर फिल्म को याद करते हुए कहते हैं, '1975 हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल था. उस साल हमारी दो फिल्में रिलीज हुई थी- दीवार और शोले. स्वाभाविक रूप से, हमारी जिंदगी बदल गई.'
अख्तर कहते हैं, 'इसे टाइमलेस बनाने की कोई जानबूझकर कोशिश नहीं की गई थी, यह फिल्म का कैनवास था, जिससे यह टाइमलेस हो गई, यह जानबूझकर नहीं किया गया था. फिल्म बस बन गई, कोई जानबूझकर प्रयास नहीं किया गया था. लेकिन पुरानी बातों को बहुत ज्यादा याद करना बेकार है.'
70 के दशक के शुरुआती से मध्य तक बॉलीवुड में बदलाव का दौर था. शोले एक ऐसी फिल्म के रूप में उभरी, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी और संगीत, इन सभी का मिश्रण था, जिसने एक ऐसा मसालेदार फिल्म बनाई, जिसने हर तरह के दर्शकों को आकर्षित किया.
अमजद खान द्वारा निभाए गए खूंखार डाकू गब्बर सिंह के किरदार ने दर्शकों का दिल जीत लिया और हिंदी फिल्म खलनायक की नई परिभाषा गढ़ी. जावेद अख्तर ने फिल्म के 50 साल पूरे होने पर कहा, 'मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी हैं, लेकिन गब्बर सिंह का किरदार मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया.'
फिल्म की शानदार सफलता के बारे में पूछे जाने पर जावेद अख्तर बस इतना कहते हैं, 'अगर मुझे मालूम होता तो मैं दूसरी शोले नहीं लिख लेता?'
जब उनसे यह पूछा गया कि अगर उन्हें आज शोले को फिर से लिखना पड़े, तो क्या वह कुछ अलग करेंगे? इस पर जावेद अख्तर ने कहा, 'मैं शोले में कुछ भी नहीं बदलूंगा. मैं शोले को कभी दोबारा नहीं लिखूंगा. हमने इसे जैसा बनाया है, वैसा ही बनाया है. मुझे खुशी है कि इतने सारे लोगों ने फिल्म की सराहना की और आज भी इसके बारे में प्यार से बात करते हैं.'
'शोले' का मजेदार किस्सा
शोले इमरजेंसी के दौरान रिलीज हुई थी, जब चार शो के शेड्यूल का मतलब था कि पहला शो सुबह 9 बजे शुरू होना था और रात के शो आधी रात तक खत्म होने थे.एक बार मुंबई के मिनर्वा थिएटर में प्रीमियर के दौरान तकनीकी खराबी आ गई.
एक पुराने इंटरव्यू में, फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी ने एक दिन का किस्सा सुनाया, जब स्क्रीन अचानक डार्क हो गई, हालांकि ऑडियो चलता रहा. हैरानी की बात यह है कि दर्शक पूरी तरह से तल्लीन होकर डायलॉग को ध्यान से सुनते रहे.जांच करने पर, सिप्पी ने पाया कि प्रोजेक्टर का कार्बन समय पर नहीं बदला जा रहा था, जिससे बार-बार बिजली गुल हो रही थी.सिप्पी ने सुचारू रूप से शो सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्टर के लिए कार्बन खुद पहुंचाया.
रमेश सिप्पी कहते हैं, 'जब हम शोले पर काम कर रहे थे, तब हमें अंदाजा नहीं था कि यह इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगी. आज 50 साल बाद भी आप सब मुझसे इस फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं. वो जमाना बहुत अलग था और बस यूं ही हो गया. अब एक और शोले बनाना लगभग नामुमकिन है.'
सिप्पी कहते हैं कि शोले जैसी फिल्म की सफलता को न तो समझा जा सकता है और न ही समझा जा सकता है. संक्षेप में, उनका कहना है, 'इसका बस आनंद लिया जाना चाहिए.'
फरहान
फरहान ने बताया, 'हम जय-वीरू की दोस्ती में खो जाते हैं, लेकिन असली कहानी तो उस ईमानदार पुलिसवाले की है जो उस डाकू का पीछा करता है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी. यही फिल्म का भावनात्मक केंद्र था, जिसमें ठाकुर अपने हाथ कट जाने के बाद बदला लेने की योजना बनाता है.'
फरहान ने आगे कहा, 'दरअसल, यही वह समय होता है जब वह रोता है- गब्बर को अपने पैरों से कुचलने के बाद.' फरहान ने स्टेज के पीछे की प्रतिक्रियाओं को याद करते हुए कहा कि बदले हुए सीन ने उनके पिता और उनके लेखन साथी सलीम खान को बहुत परेशान किया. फरहान ने कहा कि उन्हें लगा कि अंत अपना अर्थ खो चुका है, लेकिन उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.
फरहान ने आगे कहा कि ओरिजिनल संस्करण अब उपलब्ध है और इमरजेंसी के राजनीतिक माहौल के कारण अंत में बदलाव किया गया था. उन्होंने आगे कहा, 'दरअसल, यही वह समय है जब वह गब्बर को अपने पैरों से कुचलने के बाद रोता है.' उन्होंने मंच के पीछे की प्रतिक्रियाओं को याद करते हुए कहा कि बदले हुए सीन ने उनके पिता और उनके लेखन साथी सलीम खान को बहुत परेशान किया.
फरहान ने कहा कि उन्हें लगा कि अंत अपना अर्थ खो चुका है, लेकिन उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. जावेद अख्तर ने एक बार कहा था, 'उस समय मैं दुखी और निराश था कि अंत बदला जा रहा था, लेकिन हमारे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.
'शोले' के स्टार कास्ट
रमेश सिप्पी के निर्देशन में आने से पहले ही, 'शोले' की कहानी इस लेखक जोड़ी (जावेद-सलीम) के मन में घर कर गई थी. जंजीर (1973) जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद, सलीम-जावेद उस समय बहुत उत्साहित थे, जब उन्होंने सिप्पी को शोले का प्रस्ताव दिया गया.
शुरुआत में कोई बसंती या राधा नहीं थी, और जय और वीरू अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त किए गए पूर्व सैनिक थे. और इस तरह शोले की कहानी ने लेखकों के मन में जड़ें जमा लीं. शुरुआत में इस फिल्म को मल्टी-स्टारर के तौर पर प्लान नहीं किया गया था, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन्हें एहसास हुआ कि कहानी में कुछ और अहम किरदार भी शामिल किए जा सकते हैं.
'शोले' की सफलता और रिकॉर्ड
शुरुआत में, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करना पड़ा. धीमी शुरुआत के बाद, फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया और एक दशक से भी ज्यादा समय तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर एक रिकॉर्ड कायम रखा.
शोले ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट बन गई. इसने किसी भी अन्य फिल्म की तुलना में ज्यादा टिकट बेचे और अब स्वर्ण जयंती मना रही है. 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' और 'मराठा मंदिर' के बीच प्रेम संबंध शुरू होने से पहले, 'शोले' ने सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय फिल्म होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था.
शोले का रिस्टोरेशन
फिल्म की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, सिप्पी फिल्म्स और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने एक नया रिस्टोरेशन का काम किया है जिसमें रमेश सिप्पी के ओरिजिनल एंडिंग को रिस्टोर किया गया है. जून में बोलोग्ना के इल सिनेमा रिट्रोवाटो महोत्सव में प्रीमियर के बाद, रिस्टोर शोले को सितंबर में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित और सम्मानित किया जाएगा.
फैक्ट्स
- शुरुआत में, धर्मेंद्र ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार निभाने के लिए उत्सुक थे, जिसे संजीव कुमार ने अमर कर दिया था. वे वीरू का किरदार निभाने के लिए तभी राज़ी हुए जब निर्देशक ने उनसे कहा कि अगर वे यह किरदार नहीं निभाएँगे, तो संजीव कुमार यह किरदार निभाएँगे और बसंती को भी ले लेंगे.
- मशहूर ओवरहेड टैंक वाला सीन, जिसमें वीरू मौसी को आत्महत्या की धमकी देता है और जय शादी का प्रस्ताव रखने की कोशिश करता है एक वास्तविक जीवन की घटना से लिया गया था.
- पहले डैनी डेन्जोंगपा को गब्बर सिंह का किरदार ऑफर किया गया था. लेकिन वे अफ़ग़ानिस्तान में धर्मात्मा की शूटिंग में व्यस्त थे और इस वजह से इस रोल के लिए राज़ी नहीं हो पाए. उनकी दूसरी पसंद अमजद खान थे.
- अमजद खान को इस प्रोजेक्ट से लगभग हटा दिया गया था क्योंकि पटकथा लेखक जावेद अख्तर को गब्बर सिंह की भूमिका के लिए उनकी आवाज बहुत कमजोर लगी थी.
- पनवेल के पास मुंबई-पुणे लाइन पर ट्रेन डकैती के सीन को फिल्माने में लगभग 20 दिन लगे.
- कम दर्शक संख्या के कारण शोले को सिनेमाघरों से हटा दिया गया था, लेकिन सकारात्मक प्रचार के कारण दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई और यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट मानी जाती है.
- शोले के अंत में अमिताभ बच्चन लगभग मरते-मरते बचे थे, जब धर्मेन्द्र की बंदूक से निकली एक गोली उनसे कुछ इंच की दूरी से चूक गई थी.
- शोले की शूटिंग कर्नाटक के बैंगलोर के पास रामनगरम में बड़े पैमाने पर हुई थी. इस कस्बे में ग्रेनाइट की विशाल चट्टानें हैं जो गब्बर सिंह के ठिकाने की पृष्ठभूमि बनीं. सम्मान स्वरूप, रामनगरम के लोगों ने निर्देशक रमेश सिप्पी के नाम पर कस्बे के एक छोटे से गांव का नाम बदलकर सिप्पीनगर रख दिया.
- हेमा मालिनी ने शोले में संजीव कुमार के साथ कोई स्क्रीन टाइम नहीं दिया . ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और वह उस समय उनके साथ काम नहीं करना चाहती थीं.
- शोले की शूटिंग के दौरान चार मुख्य कलाकारों के बीच प्रेम संबंध बन गए. अमिताभ बच्चन ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से चार महीने पहले जया से शादी कर ली थी. कहा जाता है कि शूटिंग स्थगित करनी पड़ी क्योंकि जया उनकी पहली संतान श्वेता के साथ गर्भवती हो गई थीं. धर्मेंद्र अपनी पिछली फिल्म सीता और गीता के दौरान हेमा मालिनी को रिझाने लगे थे और अफवाह है कि उन्होंने शोले की शूटिंग के लोकेशन का इस्तेमाल अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए किया था. अपने रोमांटिक दृश्यों के दौरान, वह लाइट बॉयज को शॉट खराब करने के लिए पैसे देते थे, जिससे रीटेक सुनिश्चित हो जाते थे.
- गब्बर सिंह की कहानी उसी नाम के एक असल डाकू पर आधारित थी जिसने 1950 के दशक में ग्वालियर के आसपास के गाँवों में आतंक मचा रखा था. उसने स्थानीय पुलिस को आतंकित कर रखा था - असली गब्बर द्वारा पकड़े गए किसी भी पुलिसकर्मी के नाक-कान काट दिए जाते थे.
- ओरिजिनल एंडिंग में ठाकुर गब्बर को मार देता है. हालांकि, भारतीय सेंसर बोर्ड (CBFC) को यह अंत पसंद नहीं आया क्योंकि इसका सतर्कता वाला पहलू कानून के शासन को कमजोर करता था. इसलिए, एक नया अंत बनाया गया, जिसमें पुलिस को आखिरी समय में घटनास्थल पर पहुंचते हैं, गब्बर को गिरफ्तार करते और ठाकुर से कहते हुए दिखाया गया कि अपराधियों को सजा देने का अधिकार केवल कानून को है. 204 मिनट के निर्देशक के कट में मूल अंत को बहाल किया गया.