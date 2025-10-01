ETV Bharat / entertainment

देश के सबसे सफल स्टार बने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण को मिला 'द मोस्ट पॉपुलर टाइटल' का खिताब

आईएमडीबी के अनुसार, शाहरुख खान 2000 के दशक की शुरुआत में काफी चर्चे में रहे. उन्होंने 2000 और 2004 के बीच रिलीज हुई 25 सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्मों में से आठ में अभिनय किया. इस दौरान वे लगातार पांच सालों तक टॉप फिल्म में भी शीर्ष पर रहे. वहीं, 2024 तक हर हफ्ते आईएमडीबी की पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में वह टॉप 10 में लगातार शामिल रहे.

मंगलवार को आईएमडीबी ने 'भारतीय सिनेमा में 25 साल (2000-2025)' जारी किया. आईएमडीबी की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भारत के सबसे सफल सितारे बनकर उभरे हैं और उन्होंने 130 सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्मों में से 20 में काम किया है.

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ऑनस्क्रीन की सुपरहिट जोड़ी है. यह जोड़ी एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई है. आईएमडीबी ने 'भारतीय सिनेमा में 25 साल' की लिस्ट जारी की, जिसमें बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान को भारत का सबसे सफल सितारा घोषित किया गया है, वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी एक नई उपलब्धि हासिल की है.

इस शानदार उपलब्धि पर शाहरुख खान ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'जिन फिल्मों का मैं हिस्सा रहा हूं, उनका प्रभाव देखकर आश्चर्य और उत्साह से भरा हुआ लगता है. मेरा एक ही गोल रहा है कि मैं हमेशा लोगों को एंटरटेन करता रहूं और कहानी के माध्यम से उनका प्यार जीतता रहूं. मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि सिनेमा की ताकत इस बात में स्थिर है कि वह भाषा और संस्कृति की सीमाओं को पार कर सकती है.'

यह जनवरी 2000 और अगस्त 2025 के बीच हर साल रिलीज होने वाली टॉप पांच सबसे ज्यादा पॉपुलर भारतीय फिल्मों पर आधारित लिस्ट है, जिनकी सामूहिक रूप से दुनिया भर में 9.1 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता रेटिंग हैं.

आईएमडीबी की 25 साल की भारतीय सिनेमा रिपोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को चौथा स्थान मिला है. वहीं, पिछले 25 सालों में 'द मोस्ट पॉपुलर टाइटल’ का खिताब भी उन्हीं को मिला है.

आईएमडीबी के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में दीपिका ने साझा किया, 'जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की, तो मुझे अक्सर बताया गया कि सफल होने के लिए एक महिला को अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए या उससे क्या अपेक्षा की जाती है.'

दीपिका ने आगे कहा, 'हालांकि, शुरू से ही मैं सवाल पूछने, लोगों के साथ मस्ती मजाक करने, परेशान करने, अधिक कठिन रास्ता अपनाने जैसी स्थितियों को चुनौती देने से कभी नहीं डरी, ताकि हम सभी से अपेक्षा की जाती है कि हम उस ढांचे को नया आकार दे सकें जिसमें हम फिट बैठते हैं.'