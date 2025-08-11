ETV Bharat / entertainment

OMG 2 के 2 साल पूरे, यामी गौतम का किरदार आज भी है यादगार, कोर्ट रूम में किया ऐसा धमाका - 2 YEARS OF OMG 2

OMG 2 के 2 साल पूरे: यामी गौतम के लिए क्यों खास है यह फिल्म? एक्ट्रेस ने साझा किया नजरिया

OMG 2 के 2 साल पूरे
2 years of OMG 2 (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: स्क्रीन पर यामी गौतम में हमेशा कुछ खास रहा है, जैसे उनकी अदाओं में सादगी, आंखों में सच्चाई और उनके अभिनय में एक मजबूत भरोसा। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ अलग ही हुआ है. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, जिसमें उन्होंने तेज़ और समझदार इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभाया, यामी ने एक नया सफर शुरू किया. ए थर्सडे में उन्होंने एक स्कूल टीचर का रोल किया, जिसकी सोच और फैसलों ने दर्शकों को स्क्रीन से जोड़े रखा, और OMG 2 में एक जिद्दी वकील के रूप में उनका अभिनय अब कई लोग यामी का 2.0 वर्ज़न कह रहे हैं.

आज 11 अगस्त को OMG 2 को रिलीज़ हुए 2 साल हो गए हैं, और इसी के साथ ये देखना जरूरी है कि यामी के करियर के इस दूसरे दौर में कैसे उन्होंने नए-नए चैलेंज लिए, अलग-अलग तरह के रोल किए और अपने काम को खुद चुनने में एक खास पहचान बनाई. यामी अब सिर्फ यादगार एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस नहीं रहीं, बल्कि अपने सफर को सोच-समझकर तय करने वाली एक क्रिएटिव ताकत बन गई हैं, जिस इंडस्ट्री में अक्सर एक्टर्स को एक ही तरह के रोल में बांध दिया जाता है, वहां उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी है. कभी गहरे थ्रिलर, तो कभी सामाजिक मुद्दों पर आधारित ड्रामा, और कभी किरदार पर केंद्रित कहानियां चुनकर.

OMG 2 के बारे में बात करते हुए यामी ने कहा था, 'इस फिल्म में एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दा उठाया गया है, खासकर बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ, इस पूरे विषय को एक कोर्टरूम ड्रामा के रूप में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, इसमें कॉमेडी भी है और भरपूर मनोरंजन भी, और मुझे खुशी है कि मैं इसका हिस्सा हूं'.

यामी सिर्फ कहानी में फिट नहीं होतीं, बल्कि उसे और बेहतर बना देती हैं. उनके चुनाव बताते हैं कि वो सिर्फ शोहरत के पीछे नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक टिकने, गहराई लाने और असर छोड़ने की कोशिश कर रही हैं.

ये भी पढे़ं :

'कमरे में कैद रखा, गलत दवा दीं', फैसल खान के आरोपों पर आमिर खान की फैमिली ने तोड़ी चुप्पी, बोली- 'कठिन समय..' - FAISAL KHAN

हैदराबाद: स्क्रीन पर यामी गौतम में हमेशा कुछ खास रहा है, जैसे उनकी अदाओं में सादगी, आंखों में सच्चाई और उनके अभिनय में एक मजबूत भरोसा। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ अलग ही हुआ है. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, जिसमें उन्होंने तेज़ और समझदार इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभाया, यामी ने एक नया सफर शुरू किया. ए थर्सडे में उन्होंने एक स्कूल टीचर का रोल किया, जिसकी सोच और फैसलों ने दर्शकों को स्क्रीन से जोड़े रखा, और OMG 2 में एक जिद्दी वकील के रूप में उनका अभिनय अब कई लोग यामी का 2.0 वर्ज़न कह रहे हैं.

आज 11 अगस्त को OMG 2 को रिलीज़ हुए 2 साल हो गए हैं, और इसी के साथ ये देखना जरूरी है कि यामी के करियर के इस दूसरे दौर में कैसे उन्होंने नए-नए चैलेंज लिए, अलग-अलग तरह के रोल किए और अपने काम को खुद चुनने में एक खास पहचान बनाई. यामी अब सिर्फ यादगार एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस नहीं रहीं, बल्कि अपने सफर को सोच-समझकर तय करने वाली एक क्रिएटिव ताकत बन गई हैं, जिस इंडस्ट्री में अक्सर एक्टर्स को एक ही तरह के रोल में बांध दिया जाता है, वहां उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी है. कभी गहरे थ्रिलर, तो कभी सामाजिक मुद्दों पर आधारित ड्रामा, और कभी किरदार पर केंद्रित कहानियां चुनकर.

OMG 2 के बारे में बात करते हुए यामी ने कहा था, 'इस फिल्म में एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दा उठाया गया है, खासकर बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ, इस पूरे विषय को एक कोर्टरूम ड्रामा के रूप में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, इसमें कॉमेडी भी है और भरपूर मनोरंजन भी, और मुझे खुशी है कि मैं इसका हिस्सा हूं'.

यामी सिर्फ कहानी में फिट नहीं होतीं, बल्कि उसे और बेहतर बना देती हैं. उनके चुनाव बताते हैं कि वो सिर्फ शोहरत के पीछे नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक टिकने, गहराई लाने और असर छोड़ने की कोशिश कर रही हैं.

ये भी पढे़ं :

'कमरे में कैद रखा, गलत दवा दीं', फैसल खान के आरोपों पर आमिर खान की फैमिली ने तोड़ी चुप्पी, बोली- 'कठिन समय..' - FAISAL KHAN

For All Latest Updates

TAGGED:

OMG 2 AND YAMI GAUTAMYAMI GAUTAMयामी गौतमOMG 2 FILM2 YEARS OF OMG 2

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गाजा में सैन्य अभियान पर नेतन्याहू अड़े; भूख से मरने वाले वयस्कों की संख्या 117 पहुंची

धराली जलप्रलय: आपदा के बाद लापता बेटे से हुई पिता की बात, छलक पड़े आंसू, पढ़ें मार्मिक स्टोरी

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.