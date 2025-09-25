ETV Bharat / entertainment

लता मंगेशकर की जयंती पर '120 बहादुर' का खास टीजर होगा रिलीज, गूंजेगा देशभक्ति गीत 'ऐ मेरे वतन के लोगों'

इस गाने पर पहली बार लता मंगेशकर जी ने 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस के मौके पर परफॉर्म किया था.

120 Bahadur teaser 2
120 बहादुर (Teaser Screen Grab/IANS)
September 25, 2025

हैदराबाद: एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की फिल्म 120 बहादुर का पहला टीजर सोशल मीडिया और ट्रेड सर्किल में आते ही दिलों को जीत रहा है. इसका ग्रैंड स्केल, इंटेंसिटी और इमोशनल गहराई सभी को पसंद आ रही है. ऐसे में इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद अब मेकर्स दूसरा टीजर लाने के लिए तैयार हैं, जो कि लेजेंडरी लता मंगेशकर जी की जयंती (28 सितंबर) पर रिलीज होगा.

इस तारीख का खास महत्व है, क्योंकि इसे लता मंगेशकर जी की याद में चुना गया है. वह अपनी देशभक्ति के गानों के लिए जानी जाती हैं, खासकर ऐ मेरे वतन के लोगों के लिए. यह गीत कवि प्रदीप ने लिखा, सी. रामचंद्र ने संगीत दिया और लता जी ने गाया. गीत 1962 के भारत–चीन युद्ध में सैनिकों की बलिदानी को याद करता है और आज भी इसे त्याग और वीरता का प्रतीक माना जाता है.

इस गाने पर पहली बार लता मंगेशकर जी ने 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस के मौके पर परफॉर्म किया था, जिसने पूरे देश को भावनाओं की गहराई में डूबो दिया. 120 बहादुर भाईचारे, देशभक्ति और चार्ली कंपनी के 120 जवानों की बहादुरी को सच्ची श्रद्धांजलि है. इसमें उनकी निडरता और जज्बे की एक झलक देखने को मिलेगी.

फरहान अख्तर ने कहा, 'आज के दिन 120 बहादुर का टीजर 2 पेश करना बेहद खास है, यह गीत 1962 के भारत-चीन युद्ध के बहादुर सैनिकों और शहीदों के लिए लिखा गया था और लता जी ने इसे लाइव गाया था, जिसकी रिकॉर्डिंग आज भी पूरे देश की आत्मा को छू लेती है, ऐसे में हमारी फिल्म का संदेश कवि प्रदीप जी के दिल छू लेने वाले शब्दों से पूरी तरह मेल खाता है.

रजनीश घई द्वारा निर्देशित और रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) द्वारा निर्मित, फिल्म 120 बहादुर 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'120 बहादुर' में मेजर शैतान सिंह के रोल के लिए फरहान अख्तर को क्यों चुना?, डायरेक्टर ने किया खुलासा

