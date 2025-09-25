ETV Bharat / entertainment

लता मंगेशकर की जयंती पर '120 बहादुर' का खास टीजर होगा रिलीज, गूंजेगा देशभक्ति गीत 'ऐ मेरे वतन के लोगों'

120 बहादुर ( Teaser Screen Grab/IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 25, 2025 at 4:29 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की फिल्म 120 बहादुर का पहला टीजर सोशल मीडिया और ट्रेड सर्किल में आते ही दिलों को जीत रहा है. इसका ग्रैंड स्केल, इंटेंसिटी और इमोशनल गहराई सभी को पसंद आ रही है. ऐसे में इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद अब मेकर्स दूसरा टीजर लाने के लिए तैयार हैं, जो कि लेजेंडरी लता मंगेशकर जी की जयंती (28 सितंबर) पर रिलीज होगा. इस तारीख का खास महत्व है, क्योंकि इसे लता मंगेशकर जी की याद में चुना गया है. वह अपनी देशभक्ति के गानों के लिए जानी जाती हैं, खासकर ऐ मेरे वतन के लोगों के लिए. यह गीत कवि प्रदीप ने लिखा, सी. रामचंद्र ने संगीत दिया और लता जी ने गाया. गीत 1962 के भारत–चीन युद्ध में सैनिकों की बलिदानी को याद करता है और आज भी इसे त्याग और वीरता का प्रतीक माना जाता है.