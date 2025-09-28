ETV Bharat / entertainment

लता मंगेशकर की जयंती पर '120 बहादुर' का दूसरा टीजर रिलीज, इस आइकोनिक गीत के साथ मेकर्स ने 'स्वर कोकिला' को दी श्रद्धांजलि

लता मंगेशकर की जयंती पर '120 बहादुर' की टीम ने आज दूसरा टीजर रिलीज किया है और स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी है.

Lata Mangeshkar 120 Bahadur
लता मंगेशकर की जयंती/ '120 बहादुर' (ANI/Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2025 at 5:17 PM IST

हैदराबाद: स्वर कोकिला के नाम से मशहूर दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की आज (28 सितंबर) जयंती है. लता मंगेशकर की जयंती पर '120 बहादुर' के मेकर्स ने एक विशेष श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने '120 बहादुर' का दूसरा टीजर जारी किया है, जिसमें 'ऐ मेरे वतन के लोगों' के अमर गीतों को अपनी युद्ध-नाटकीय फिल्म में पिरोया गया है.

रविवार को फरहान अख्तर ने '120 बहादुर' का दूसरा टीजर अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया और कैप्शन में लिखा, 'पराक्रम, देशभक्ति, बलिदान. रेजांग ला, 1962 के वीरों के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए. 120 बहादुर का दूसरा टीजर जारी. 120 बहादुर, 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है'.

टीजर की शुरुआत युद्ध के मैदान में सैनिकों को गोलियों से घायल होने से होती है, बैकग्राउंड में 'ऐ मेरे वतन के लोगों' की धुन बजती है. फिर इसमें फरहान अख्तर की आवाज है, जहां वह कहते हैं, 'तुम सब किसान के बेटे हो, जिंदगी भर अपने बाप-दादाओं को लड़ते देखा है. कभी सूखा से तो कभी बाढ़ से, जमीन के लिए लड़ना तुम्हारे खून में है, और यहां बात सिर्फ जमीन की नहीं हमारे सरजमीन की है.'

टीजर में सैनिकों को मातृभूमि, भारत को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है. अनुक्रम रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण के साथ समाप्त होता है क्योंकि पृष्ठभूमि में ऐ मेरे वतन के लोगों जारी रहता है. बता दें, 5 अगस्त को मेकर्स ने फिल्म का पहला टीजर जारी किया था, जिसने सभी के दिल को झकझोर दिया था.

यह फिल्म लद्दाख में फिल्माई गई है. यह 1962 के भारत-चीन युद्ध की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. फरहान इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभा रहे हैं. बहादुर मेजर ने अपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन सेना का डटकर सामना किया था.

1962 का युद्ध उत्तर भारत में लद्दाख के पास अक्साई चीन और उत्तर-पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं की अनिश्चितता के कारण हुआ था. अक्साई चीन, जिस पर भारत अपना दावा करता था, से होकर चीन द्वारा सड़क निर्माण ने तनाव बढ़ा दिया.

कूटनीतिक वार्ता विफल रही और अक्टूबर 1962 में चीनी सेना ने दोनों मोर्चों पर दोतरफा आक्रमण शुरू कर दिया. जवाहरलाल नेहरू की वायुसेना के इस्तेमाल से हिचकिचाहट और सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारत युद्ध में बुरी तरह हार गया.

'ऐ मेरे वतन के लोगों' का लेखन प्रख्यात कवि प्रदीप ने किया और संगीतबद्ध सी. रामचंद्र ने किया. दशकों बाद भी, यह गीत बलिदान और वीरता के रूप में पीढ़ियों तक गूंजता रहता है, और यही वह सार है जिसे '120 बहादुर' ने पर्दे पर जीवंत किया है.

