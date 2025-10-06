ETV Bharat / entertainment

'120 बहादुर': स्टारकास्ट ने कैसे सीखा था हथियार और राइफल का चलाना, फिल्म के डायरेक्टर ने बताई एक-एक बात

फिल्म '120 बहादुर' 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों के असाधारण साहस को बया करती है.

120 Bahadur
'120 बहादुर' (Screen Grab)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 6, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: वॉर ड्रामा '120 बहादुर' का दूसरा टीजर 20 सितंबर को, यानी स्वरकोकिला लता मंगेशकर की जयंती के दिन रिलीज किया गया था. टीजर को देशभर के दर्शकों से जबरदस्त प्यार और प्रतिक्रिया मिली थी. लोगों ने न सिर्फ इसके जोश और जज़्बे को सराहा, बल्कि इसमें दिखाए गए सैनिकों की कहानी और भावनाओं ने सबका दिल जीत लिया था. ऐसे में अब फिल्म के डायरेक्टर रजनीश घई ने फिल्म की मेकिंग से जुड़ी दिलचस्प जानकारी साझा की है.

डायरेक्टर रजनीश घई, मेकिंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं, '120 बहादुर में चार्ली कंपनी के सैनिकों का किरदार निभाने वाले कलाकार वाकई शानदार हैं, ज्यादातर कलाकार पहली बार फिल्म में काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले कभी कोई फिल्म नहीं की है, मैंने उन्हें एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया से लेकर निकला'.

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, 'हमने उसी अंतरराष्ट्रीय एक्शन टीम को लिया जिसने ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट पर काम किया था, जिसने कई ऑस्कर जीते थे, वे महीनों तक भारत में रहे और हमारे लड़कों को हथियार चलाने, बॉडी लैंग्वेज, हाथ से हाथ मिलाने और 303 राइफल चलाने का गहन प्रशिक्षण दिया, एक्शन टीम और हमारी तरफ से काफी तैयारी की जरूरत थी'.

फिल्म से अपने कनेक्शन पर रोशनी डालते हुए घई कहते हैं, 'एक आर्मी बॉय होने के नाते, मैं सेना के जीवन की बुनियादी बातें, अनुशासन, बारीकियों और तौर-तरीकों को समझता हूं, और हमने यह सुनिश्चित किया है कि यह सब स्क्रीन पर पूरी तरह से दिखाई दे, मुझे लगता है कि सभी कलाकारों ने कमाल का काम किया है, और यह कुछ ऐसा है जिसे दुनिया बहुत जल्द देखेगी'.

फिल्म '120 बहादुर' 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों के असाधारण साहस को बया करती है, जिन्होंने 1962 के वॉर के दौरान रेजांग ला की लड़ाई लड़ी थी. फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी की भूमिका निभाई है, जिन्होंने अपने जवानों के साथ मिलकर भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक में हर मुश्किल का सामना किया था. ऐसे बता दें कि इस फिल्म के दिल में एक दमदश पंक्ति गूंजती है, 'हम पीछे नहीं हटेंगे'.

इस फिल्म का डायरेक्शन रजनीश घई ने किया है, और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट), और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म 120 बहादुर 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:

कवी प्रदीप की बेटी ने '120 बहादुर' के टीजर 2 में 'ऐ मेरे वतन के लोगों’' गाने पर जाहिर की खुशी, जानें क्या बोलीं

For All Latest Updates

TAGGED:

120 BAHADUR DIRECTORFARHAN AKHTAR120 बहादुर120 BAHADUR FILM120 BAHADUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.