हैदराबाद : "अच्छा... कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी?" और "थंगाबली किट्टा वराथे..." ऐसी कई यादगार लाइन्स हैं, लेकिन कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही एकदम उस सेलेब्रिटी की परफॉर्मेंस याद आ जाती है और इन लाइनों को सुनते ही सबको याद आती हैं चेन्नई एक्सप्रेस से दीपिका पादुकोण, मीनाम्मा के किरदार में.

बहुत ही कम एक्ट्रेस होती हैं, जिनके किरदारों को लोग इतने अच्छे से याद रखते हैं, और इसमें कोई शक नहीं मीनाम्मा के रोल में दीपिका उनमें से एक हैं. उनके चलने के तरीके से लेकर बात करने के अंदाज और भावनाओं को दिखाने तक, उन्होंने इस रोल को पूरी तरह निभाया और अपना बना लिया. इस महिला किरदार को लोगों से जो प्यार मिला, वो सच में बहुत कम देखने को मिलता है.

2013 में रिलीज़ हुई चेन्नई एक्सप्रेस को अब 12 साल पूरे हो चुके हैं. इस फिल्म को उस दौर की सबसे बड़ी हिट बनाने वाले कई कारणों में से एक था दीपिका का मीनाम्मा वाला किरदार. उनकी एंट्री ही ऐसी थी, शाहरुख खान के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के आइकॉनिक सीन की याद दिलाती हुई जिससे सबका ध्यान उन्हीं पर टिक गया. इसके बाद उनके किरदार का ग्राफ और भी दमदार होता चला गया.

चाहे वो मीनाम्मा की सादगी से भरी साउथ इंडियन साड़ी हो, उनकी साउथ इंडियन स्टाइल में बोली गई भाषा, जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, इमोशनल सीन में गहराई या फिर शाहरुख खान के साथ उनकी शानदार केमिस्ट्री, हर चीज़ ने मिलकर मीनाम्मा को भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा महिला किरदारों में से एक बना दिया.

दीपिका को मीनाम्मा के रोल के लिए हर तरफ से जो तारीफें मिलीं, वो वाकई खास थीं. बहुत कम ऐसा होता है, जब कोई महिला किरदार इतने गहरे और लंबे समय तक लोगों के दिलों पर छा जाए, लेकिन दीपिका ने ये काम बेहद आसानी से कर दिखाया. उनके बोलने के अंदाज़ और पहनावे को लोग अपनाने लगे, एक ट्रेंड ही बन गया. मीनाम्मा को उन्होंने जिस सादगी और प्यार से जिया, वो काबिल-ए-तारीफ था और इसी का नतीजा है कि आज भी फैंस इस किरदार को उतने ही प्यार से याद करते हैं.

मीनाम्मा का किरदार मज़ाकिया, अजीबोगरीब अंदाज़ वाला था, लेकिन साथ ही दिल से जुड़ा हुआ और हिम्मत से भरा भी था. इस रोल के ज़रिए दीपिका ने ये साफ कर दिया कि एक्ट्रेसेज़ भी अकेले दम पर फिल्म को चमका सकती हैं. मीनाम्मा जैसा यूनिक किरदार आज भी मेनस्ट्रीम सिनेमा में कम ही देखने को मिलता है. दीपिका ने इसमें जो खास बात जोड़ी, वो था उनका चार्म और असलीपन, जिसने मीनाम्मा को फौरन सबका फेवरेट बना दिया.

अपने कई यादगार किरदारों में से मीनाम्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड की क्वीन क्यों कहा जाता है.