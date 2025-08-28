ETV Bharat / education-and-career

शिक्षा पर जेब ढीली करनेवालों में बिहार, छ्त्तीसगढ़, झारखंड फिसड्डी, हरियाणा, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली में अभिभावक नहीं करते खर्च की परवाह - URBAN AND RURAL INDIA EDUCATION

व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 के आंकड़ों पर गौर करें तो शहरी और ग्रामीण भारत के बीच शिक्षा व्यय का अंतर बढ़ता जा रहा है.

Urban And Rural India Education
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat (File))
Published : August 28, 2025 at 3:40 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 4:02 PM IST

हैदराबाद: शिक्षा पर जेब ढीली करनेवालों अभिभावकों में बिहार, छ्त्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा फिसड्डी साबित हो रहे हैं. वहीं हरियाणा, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु और दिल्ली में बच्चों के लिए पैरेंट्स शिक्षा पर खर्च करने की परवाह नहीं करते हैं.

राज्यों की बात करें तो हरियाणा में अभिभावक सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं. यहां औसतन प्रति छात्र 25,720 रुपये खर्च किए जाते हैं. उसके बाद मणिपुर में 23,502 रुपये पैरेंट्स के बच्चों पर व्यय का औसत है. इसी तरह पंजाब में 22,692 रुपए है. साथ ही बच्चों के शिक्षा पर तमिलनाडु में 21,526 रुपये और दिल्ली में 19,951 रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ बच्चों पर खर्च के मामले में सबसे आगे है. यहां अभिभावकों का औसत खर्च 49,711 रुपये प्रति छात्र है. उसके बाद दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है. यहां हरेक बच्चे पर 20,678 रुपये खर्च होते हैं. दूसरी ओर पुडुचेरी में 18,194 रुपये प्रति छात्र व्यय होते हैं.

वहीं इसके उलट, सबसे कम औसत खर्च वाले राज्य बिहार में 5,656 रुपये खर्च होते हैं. छत्तीसगढ़ में हरेक स्टूडेंट पर 5,844 रुपये व्यय होते हैं. इसी तरह झारखंड में 7,333 रुपये और ओडिशा में 7,479 रुपये प्रत्येक बच्चे पर शिक्षा के लिए खर्च होते हैं. केंद्र शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप में प्रति छात्र व्यय सबसे कम है. यहां मात्र 1,801 रुपये के औसत से बच्चे पर व्यय होते हैं.

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 80वें दौर के तहत सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा हाल ही में किए गए एक सरकारी सर्वेक्षण से सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों के छात्रों पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च में उल्लेखनीय अंतर का पता चला है. यह अंतर भारतीय स्कूली शिक्षा के अर्थशास्त्र को नया रूप दे रहा है.

व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा, 2025 में स्कूली शिक्षा पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च का आकलन करने के लिए कंप्यूटर-सहायता प्राप्त साक्षात्कारों के माध्यम से देश भर के 52,085 परिवारों और 57,742 छात्रों से आंकड़े एकत्र किए गए.

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों पर निर्भरता ज़्यादा: देश भर में कुल नामांकन में सरकारी स्कूलों का योगदान 55.9 प्रतिशत है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़कर दो-तिहाई (66.0 प्रतिशत) हो गया है, जबकि शहरी छात्रों में से केवल 30.1 प्रतिशत ही सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं.

हालांकि, सरकारी स्कूलों के केवल 26.7 प्रतिशत छात्रों ने पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करने की सूचना दी है. वहीं गैर-सरकारी स्कूलों में यह आंकड़ा 95.7 प्रतिशत था.

चालू शैक्षणिक वर्ष में प्रति छात्र घरेलू व्यय सरकारी स्कूलों में औसतन 2,863 रुपये और गैर-सरकारी स्कूलों में 25,002 रुपये रहा, जो निजी संस्थानों में लगभग 8.8 गुना अधिक है. यह अंतर अधिकांश सरकारी नामांकनों के साथ-साथ मौजूद निजी प्रीमियम की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है.

शहरी परिवारों ने ज़्यादा खर्च किया: विभिन्न प्रकार के स्कूलों में, पाठ्यक्रम शुल्क सबसे बड़ा खर्च था, जिसका अखिल भारतीय औसत 7,111 रुपये प्रति छात्र था.

शहरी परिवारों ने काफ़ी ज़्यादा खर्च किया: शहरी क्षेत्रों में औसत पाठ्यक्रम शुल्क 15,143 रुपये था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 3,979 रुपये था. पाठ्यपुस्तकें और स्टेशनरी अगले सबसे बड़े खर्च थे, जिनका औसत 2,002 रुपये था.

निजी कोचिंग का चलन है, जहां वर्ष के दौरान 27.0 प्रतिशत छात्र निजी कोचिंग में भाग लेते हैं या ले चुके हैं. शहरी क्षेत्रों में 30.7 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 25.5 प्रतिशत.

शहरी परिवारों ने कोचिंग पर प्रति छात्र औसतन 3,988 रुपये खर्च किए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह औसतन 1,793 रुपये था. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, शहरी कोचिंग की लागत ग्रामीण जिलों में 4,548 रुपये की तुलना में बढ़कर 9,950 रुपये हो गई.

परिवार सबसे ज़्यादा खर्च करता है: सर्वेक्षण के अनुसार, 95 प्रतिशत छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा के वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत उनके परिवार के सदस्य थे, जिनमें से 95.3 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 94.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में थे.

स्कूली शिक्षा के वित्तपोषण के पहले प्रमुख स्रोत के रूप में सरकारी छात्रवृत्तियां केवल 1.2 प्रतिशत थीं. आंकड़े बताते हैं कि स्कूली शिक्षा और कोचिंग, दोनों की लागत को पूरा करने के लिए परिवार के वित्त पर भारी निर्भरता है.

राज्यवार: राज्यों में, हरियाणा में अभिभावक सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, औसतन 25,720 रुपये प्रति छात्र, उसके बाद मणिपुर में 23,502 रुपये, पंजाब में 22,692 रुपये, तमिलनाडु में 21,526 रुपये और दिल्ली में 19,951 रुपये.

केंद्र शासित प्रदेशों, जिनकी आबादी आमतौर पर कम होती है, में चंडीगढ़ सबसे आगे है, जहां अभिभावकों का औसत खर्च 49,711 रुपये प्रति छात्र है, उसके बाद दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 20,678 रुपये और पुडुचेरी में 18,194 रुपये हैं.

इसके विपरीत, सबसे कम औसत खर्च वाले राज्य बिहार में 5,656 रुपये, छत्तीसगढ़ में 5,844 रुपये, झारखंड में 7,333 रुपये और ओडिशा में 7,479 रुपये हैं. केंद्र शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप में प्रति छात्र व्यय सबसे कम है, जो मात्र 1,801 रुपये है.

