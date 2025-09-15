ETV Bharat / education-and-career

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन में 1000 से अधिक ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए निकली भर्ती, आवेदन 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन करें

PGCIL ने ट्रेड अप्रेंटिसशिप भर्ती शुरू की, 16 अक्टूबर तक आवेदन, 10वीं/ITI/बीटेक योग्य उम्मीदवार वेरिफिकेशन कर सीधे अप्रेंटिसशिप में शामिल हो सकते हैं.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह मौका उन युवाओं के लिए बेहद खास है जो तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं.

पात्रता और योग्यता
PGCIL की इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं, ITI, BE/BTech, BSc या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा किया हो. इसके अलावा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. इसका मतलब है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले योग्य उम्मीदवार इस अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इनमें शामिल हैं.
  • NATS/NAPS पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप पंजीकरण संख्या और अपडेटेड प्रोफाइल
  • शैक्षिक प्रमाणपत्र और मार्कशीट की स्कैन कॉपी
  • आयु प्रमाणपत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या मैट्रिक सर्टिफिकेट
  • जाति प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक या रद्द चेक की कॉपी
  • हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर

चयन प्रक्रिया
इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन बिना किसी परीक्षा या इंटरव्यू के किया जाएगा. चयन प्रक्रिया में केवल उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखा जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा. सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही फाइनल चयन सूची तैयार की जाएगी. चयनित उम्मीदवार सीधे अप्रेंटिसशिप के लिए नियुक्त होंगे. यह अप्रेंटिसशिप 12 महीने यानी एक साल की अवधि के लिए होगी.

आवेदन कैसे करें
उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए सबसे पहले PGCIL की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाना होगा. होमपेज पर जाकर Recruitment सेक्शन में “Apprenticeship 2025” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा. उम्मीदवार मांगी गई जानकारी भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

अवसर का महत्व
यह अप्रेंटिसशिप उन युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो तकनीकी क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सकें. PGCIL के माध्यम से मिलने वाला यह अनुभव उनके पेशेवर कौशल को निखारने में मदद करेगा और भविष्य में स्थायी रोजगार के अवसर भी बढ़ा सकता है.

यह भी पढ़ें- बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, DSP और SDM बनने के लिए 13 सितंबर को होगी प्रारंभिक परीक्षा

For All Latest Updates

TAGGED:

TRADE APPRENTICESHIP 2025TECHNICAL CAREERSAPPRENTICESHIP VACANCYPGCIL RECRUITMENT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.