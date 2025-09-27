ETV Bharat / education-and-career

सफलता की मिसाल: जन्म से दृष्टिबाधित महेश ने OAS परीक्षा में हासिल की 300वीं रैंक

जाजपुर के रहने वाले महेश कुमार पांडा ने ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा में 300 रैंक हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है.

Odisha visually-challenged Mahesh Kumar Panda cracked OAS exam, securing 300th rank
महेश कुमार पांडा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जाजपुर (ओडिशा): कहते हैं अगर आप में दृढ़ इच्छाशक्ति है, तो आपको सफलता जरूर मिलती है. ओडिशा के जाजपुर जिले महेश कुमार पांडा ने यह सच साबित कर दिया है. महेश ने ओडिशा प्रशासनिक सेवा (OAS) परीक्षा में 300 रैंक हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है.

जिले के कोरे ब्लॉक के बिरवानपाड़ा गांव के नानट लक्ष्मीधर पांडा के पुत्र महेश जन्म से ही दृष्टिबाधित थे. वह कुछ भी ठीक से नहीं देख सकते थे. लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा करने का था, इसीलिए उन्होंने केवल पढ़ाई पर जोर दिया.

महेश के पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जबकि उनके परिवार में मां और 4 बहनें हैं. उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की. महेश को 2016 में अथागढ़ ओडिशा आदर्श विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्होंने इस वर्ष ओएएस परीक्षा में सफलता हासिल की है. इससे पहले वह दो बार ओएएस परीक्षा में बैठ चुके थे.

जब वह स्कूल में पढ़ा रहे थे, तब उनके सहायक शिक्षकों ने उन्हें बताया कि उन्होंने ओएसएस प्राप्त कर लिया है. महेश ने कहा कि वह आने वाले दिनों में सामुदायिक शिक्षा के विकास के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर आप धैर्य के साथ कुछ करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी.

सबसे बड़ी बात यह है कि दृष्टिबाधित होने के बावजूद, उन्होंने कभी खुद को किसी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं समझा. ओएएस परीक्षा में सफलता पाने के लिए उन्होंने विभिन्न पुस्तकें पढ़ीं और अपने दोस्त के साथ यूट्यूब पर वीडियो देखकर यह परीक्षा दी.

महेश की इस सफलता की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है. उनके परिवार सहित स्थानीय लोगों ने खुशी का इजहार किया और इसे गौरवान्वित करने वाला बताया.

यह भी पढ़ें- तमाम बाधाओं को पार कर मेडिकल कॉलेज में मिला दाखिला, ऐसे अवंती ने NEET किया क्वालिफाई

For All Latest Updates

TAGGED:

BLIND MAHESH OAS MAHESH KUMAR PANDAOAS EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.