सफलता की मिसाल: जन्म से दृष्टिबाधित महेश ने OAS परीक्षा में हासिल की 300वीं रैंक

जाजपुर (ओडिशा): कहते हैं अगर आप में दृढ़ इच्छाशक्ति है, तो आपको सफलता जरूर मिलती है. ओडिशा के जाजपुर जिले महेश कुमार पांडा ने यह सच साबित कर दिया है. महेश ने ओडिशा प्रशासनिक सेवा (OAS) परीक्षा में 300 रैंक हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है.

जिले के कोरे ब्लॉक के बिरवानपाड़ा गांव के नानट लक्ष्मीधर पांडा के पुत्र महेश जन्म से ही दृष्टिबाधित थे. वह कुछ भी ठीक से नहीं देख सकते थे. लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा करने का था, इसीलिए उन्होंने केवल पढ़ाई पर जोर दिया.

महेश के पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जबकि उनके परिवार में मां और 4 बहनें हैं. उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की. महेश को 2016 में अथागढ़ ओडिशा आदर्श विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्होंने इस वर्ष ओएएस परीक्षा में सफलता हासिल की है. इससे पहले वह दो बार ओएएस परीक्षा में बैठ चुके थे.

जब वह स्कूल में पढ़ा रहे थे, तब उनके सहायक शिक्षकों ने उन्हें बताया कि उन्होंने ओएसएस प्राप्त कर लिया है. महेश ने कहा कि वह आने वाले दिनों में सामुदायिक शिक्षा के विकास के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर आप धैर्य के साथ कुछ करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी.