नीट की परीक्षा आज, सेंटर का गेट बंद होने के बाद अभ्यर्थी को नहीं मिलेगी एंट्री, पेपर देने से पहले जान लें नियम - NEET UG 2024

पटना : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से मेडिकल में दाखिले के लिए एंट्रेंस परीक्षा नीट यूजी का आयोजन आज हो रहा है. परीक्षा का आयोजन देश के 571 शहरों में और देश से बाहर 14 शहरों में किया जा रहा है. जिसमें 2381833 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं. पटना जिले में परीक्षा को लेकर 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. वहीं पूरे बिहार में 35 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस परीक्षा में बिहार के 1.39 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं. नीट की परीक्षा आज: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जानकारी दी है कि परीक्षा केंद्र के हर कमरे में अधिकतम 24 विद्यार्थी बैठ सकेंगे. प्रति 12 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक वीक्षक के तौर पर नियुक्त होंगे. साइंस के शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. अर्थात फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के जो शिक्षक हैं उनकी एग्जामिनेशन केंद्र पर ड्यूटी नहीं होगी. नीट परीक्षा सिर्फ देश की ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं की लिस्ट में शामिल है. इसी परीक्षा के आधार पर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में विद्यार्थी दाखिला लेते हैं. तय समय के बाद सेंटर में एंट्री नहीं: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा को कदाचार मुक्त और स्वच्छ माहौल में आयोजित कराने के लिए कई पहल किए हैं. परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा पहन कर आना वर्जित है. परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को 12:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है. परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र में एक वैध पहचान पत्र होना आवश्यक है. इसके अलावा एडमिट कार्ड के फोटो कॉपी के साथ-साथ एडमिट कार्ड में इस्तेमाल हुआ फोटो का मूल फोटो भी होना आवश्यक है. NTA ने जारी की गाइडलाइंस: एनटीए ने नीट यूजी 2024 जो गाइडलाइंस के मुताबिक अभ्यर्थी को नीट यूजी एडमिट कार्ड पर दर्ज रिपोर्टिंग/ एंट्री टाइम के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. गेट बंद होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी. नीट परीक्षा खत्म होने से पहले किसी भी परीक्षार्थी को एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा. इन बातों का रखें ख्याल: पेपर खत्म होने के बाद एग्जामिनर को इसकी जानकारी दें. फिर उनकी अनुमति मिलने के बाद ही एग्जाम सेंटर से निकल सकते हैं. सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले नीट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और उस पर लिखे निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है. एडमिट कार्ड में ये जरूरी: नीट यूजी 2024 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक कर लें. उसमें 3 पेज होंगे- 1. एग्जाम सेंटर की जानकारी और सेल्फ डिक्लेयरेशन यानी अंडरटेकिंग फॉर्म, 2. पोस्टकार्ड साइज फोटो, 3. अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश. सभी 3 पेजेस को डाउनलोड कर लें और पेज संख्या 2 पर लगी फोटो की एक कॉपी साथ लेकर आएं. वैध आईडी कार्ड भी जरूरी: किसी भी परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड, वैध आईडी कार्ड और जांच के बिना एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी. बता दें कि सभी परीक्षार्थियों की जांच हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर से की जाएगी. परीक्षार्थी नीट यूजी एग्जाम सेंटर के अंदर सिर्फ पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल, अटेंडेंस शीट पर लगाने के लिए एक फोटो (जो एप्लिकेशन फॉर्म में लगाई हो), सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड की एक कॉपी (साफ प्रिंट), अंडरटेकिंग फॉर्म पर सभी जानकारी को साफ हैंडराइटिंग में भरें. पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और स्क्राइब से जुड़े दस्तावेज (अगर एप्लिकेबल हो). बायोमेट्रिक मिलान: फोटो और हस्ताक्षर को निर्धारित जगह पर लगाएं. आपके बाएं हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए. अपने साथ वैध आईडी कार्ड लेकर जाएं. बेहतर रहेगा कि आप आधार कार्ड/ ई-आधार/ राशन कार्ड/ आधार एनरोलमेंट नंबर (फोटो सहित) ले जाएं. फोन से खींची गई फोटो अमान्य: इनके अलावा सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य वैध आईडी कार्ड, जैसे पैन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटर आईडी/ 12वीं बोर्ड एडमिट या रजिस्ट्रेशन कार्ड/ स्कूल आईडी (फोटो सहित) को भी वरीयता दी जा सकती है. अन्य आईडी या फोन में खींची गई उनकी फोटो को मान्यता नहीं दी जाएगी. रफ कार्य की जगह फिक्स: पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन जैसी कोई भी पर्सनल चीज साथ लेकर न जाएं. नीट परीक्षा केंद्र पर किसी भी चीज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है. परीक्षा हॉल या केंद्र के अंदर रफ वर्क के लिए खाली शीट उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी. टेस्ट बुकलेट पर उपलब्ध खाली जगह पर ही रफ कार्य करना होगा. परीक्षा केंद्र पर लगे होंगे जैमर: सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर की व्यवस्था की गई है. इसलिए किसी भी तरह का अनुचित कार्य न करें. पेपर खत्म हो जाने के बाद अपनी ओएमआर शीट (ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी, दोनों) जमा करना न भूलें. आप अपने साथ सिर्फ टेस्ट बुक लेकर जा सकते हैं. इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा जमा की गई शीट पर आपके और एग्जामिनर, दोनों के स्पष्ट हस्ताक्षर हों. बायो ब्रेक के भी नियम सख्त: परीक्षा के पहले घंटे और आखिरी आधे घंटे में किसी भी परीक्षार्थी को बायो ब्रेक नहीं दिया जाएगा. एंट्री के समय बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जांच के साथ ही बायो ब्रेक के बाद एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री के टाइम फिर से अटेंडेंस और जांच की अनिवार्यता है. नकल पर सख्त एक्शन: नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एनटीए एआई का इस्तेमाल करती है. इसलिए परीक्षा केंद्र के अंदर या बाहर किसी भी अनुचित तरीके को न आजमाएं. अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए या किसी और की जगह पर पेपर देते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. ये भी पढ़ें: NEET UG की परीक्षा कल, बिहार में 1.39 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल, पेन-पानी लाना भी मना - NEET UG 2024

