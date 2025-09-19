ETV Bharat / education-and-career
NCSC दे रहा विश्वविद्यालयों और कॉलेज छात्रों को मौका, जानें क्या करना होगा Internship के लिए
Social Justice: शोध से लेकर क्षेत्र कार्य तक: एनसीएससी इंटर्नशिप का उद्देश्य छात्रों को नीतियों और अधिकारों का प्रशिक्षण देना है.
Published : September 19, 2025 at 3:11 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों के लिए एक इंटर्नशिप मॉड्यूल शुरू किया है. इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के प्रति युवाओं में जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना है.
यह इंटर्नशिप कार्यक्रम छात्रों को एक संवैधानिक निकाय के कामकाज से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों, नीतियों और अनुसूचित जातियों (एससी) को प्रभावित करने वाली सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के बारे में उनकी समझ को गहरा करने के लिए डिजाइन किया गया है.
गौर करें तो एनसीएससी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संस्था है. यह पूरे भारत में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.
इंटर्नशिप का उद्देश्य: एनसीएससी के मुताबिक, यह इंटर्नशिप सभी विषयों के छात्रों को संवैधानिक निकायों के संचालन की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करेगी. इसका उद्देश्य छात्रों को अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूद प्रणालियों से परिचित कराना है.
इसके अलावा, यह वास्तविक दुनिया के नीतिगत परिवेश में अनुसंधान, विश्लेषणात्मक और प्रशासनिक क्षमताओं का विकास करेगी.
इंटर्नशिप गतिविधियों में अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, क्षेत्र कार्य (वैकल्पिक), जागरूकता अभियान और प्रशासनिक सहायता शामिल होगी.
इंटर्न को अनुसूचित जातियों से संबंधित नीतियों, अधिनियमों और केस कानूनों पर संक्षिप्त विवरण तैयार करने, रिपोर्टों, कानूनी निर्णयों और प्रशासनिक आदेशों का सारांश तैयार करने में लगाया जाता है.
इसके साथ ही इंटर्न को अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित सर्वेक्षणों, केस स्टडी और डेटा संग्रह में सहायता करने; सोशल मीडिया पोस्ट, पैम्फलेट और अन्य सूचना के कार्य में जोड़ा जाता है.
इसके अलावा इन इंटर्न को शिक्षा, संचार (आईईसी) सामग्री तैयार करने की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी; और केस विश्लेषण, शिकायत समीक्षा और कानूनी शोध में मदद करने के काम में लगाया जाता है.
भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान के वास्तविक छात्र इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. एनसीएससी के अनुसार, इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध होने पर, इसकी आवश्यकताओं के आधार पर इसकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा.
इंटर्नशिप की अवधि न्यूनतम 4 सप्ताह और अधिकतम 12 सप्ताह की होगी, जो आयोग के विवेक पर निर्भर करेगा. साथ ही जो इंटर्न आवश्यक अवधि पूरी नहीं करेंगे, उन्हें प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा.
इंटर्नशिप के लिए, इच्छुक उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से विशेष रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा. आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन पत्र पूरा करना होगा.
एनसीएससी ने कहा कि वह पात्रता मानदंड तय करने, किसी विशेष अवधि के लिए बुलाए जाने वाले आवेदकों की संख्या सीमित करने और उसकी स्क्रीनिंग के तरीके के बारे में निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
चयनित प्रशिक्षुओं की तैनाती: एनसीएससी ने कहा कि प्रत्येक चयनित प्रशिक्षु को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय / अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई/पुणे, पटना और त्रिवेंद्रम स्थित 12 राज्य कार्यालयों में से किसी एक में अधिकारियों/अनुभागों में नियुक्त किया जाएगा.
उसने कहा कि उसके पास प्रशिक्षुओं को इनमें से किसी भी स्थान पर इंटर्नशिप की पूरी अवधि या उसके एक हिस्से के लिए नियुक्त करने का अधिकार है.
इंटर्नशिप पूरी होने पर, सभी प्रशिक्षुओं को आयोग द्वारा सौंपे गए शोध कार्य का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और अपने निष्कर्षों पर एक प्रस्तुति देनी होगी. प्रस्तुतियां प्रशासनिक अनुभाग को भेजी जानी हैं.
एनसीएससी ने कहाकि प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन उनके कार्य और शोध की गुणवत्ता के साथ-साथ आचार संहिता के पालन के आधार पर किया जाएगा. इसमें आवश्यक कार्य घंटों को पूरा करना भी शामिल है. उसे संतोषजनक ढंग से पूरा करने पर, प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा.
अभिभावकों का विचार: एक स्नातक छात्र के अभिभावक तपन दास ने ईटीवी भारत को बताया, "इंटरशिप का अवसर किसी भी छात्र को किसी भी क्षेत्र की विशेषज्ञता से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है. मुझे लगता है कि यह इंटर्नशिप पहल उन लोगों के लिए एक बेहतर अवसर है, जो भविष्य में लोगों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करने की सोच रहे हैं."
उन्होंने कहा, "इसलिए यह छात्रों पर निर्भर है. वे वास्तव में क्या चाहते हैं, यह उनका निर्णय है. इस तरह की इंटर्नशिप उन छात्रों के लिए आधारभूत आधार तैयार करेगी, जिनका लक्ष्य व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करना है."
