बैचलर डिग्री हो या न हो, इन सेक्टर्स में नौकरियों की भरमार! - Fastest growing jobs

नई दिल्ली : सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर और प्रोग्रामिंग एनालिस्ट उन तीन टॉप नौकरियों में शामिल है, जिनमें फ्रैश ग्रेजुएट्स की मांग सबसे अधिक है. बुधवार को आई एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है. रिपोर्ट में बताया गया कि एंट्री लेवल जॉब के लिए डिजाइन, एनालिस्ट्स और प्रोग्रामिंग टॉप स्किल हैं, जिनकी मांग सबसे अधिक है. सालाना आधार पर ऑन-साइट यानी कार्यस्थल पर नौकरी में 15 प्रतिशत की गिरावट हुई है. वहीं, हाइब्रिड नौकरियों में 52 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है.

LinkedIn professional network की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नौकरी परिदृश्य में बदलाव नए ग्रेजुएट्स को चुनने और आगे बढ़ने के लिए कार्य व्यवस्था की एक विस्तृत रेंज प्रदान करता है. आगे कहा गया कि बैचलर डिग्री के साथ युवा पेशेवरों को लिए यूटिलिटी तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है. इसके अलावा ऑयल, गैस एवं माइनिंग, रियल एस्टेट, सामानों की रेंटल सर्विसेज और कंज्यूमर सर्विसेज में नए ग्रेजुएट्स के लिए नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं.

कॉन्सेप्ट इमेज (IANS)

जिनके पास नहीं है बैचलर डिग्री

रिपोर्ट में बताया गया कि जिन लोगों को पास बैचलर डिग्री नहीं है. उनके पास भी नौकरी के काफी सारे अवसर हैं, जिसमें शिक्षा, टेक्नोलॉजी और मीडिया सेक्टर शामिल है. LinkedIn करियर एक्सपर्ट और इंडिया सीनियर मैनेजिंग एडिटर, निरजिता बनर्जी की ओर से कहा गया है कि कई स्किल आज के समय इंडस्ट्रीज में हस्तांतरणीय हैं. एआई के आने से कई फील्ड में टेक से जुड़े रोजगार बढ़ रहे हैं. इस कारण से कंपनियां विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले पेशेवरों की तलाश कर रही हैं.

LinkedIn रिपोर्ट में बताया गया कि तेजी से बढ़ रहे मास्टर डिग्री होल्डर्स को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट के पद पर नियुक्त किया जा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया कि जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है. वे भी सॉफ्टवेयर, सेक्रेटरी और डिजाइन इंजीनियर जैसे पदों पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं. Jobs In India , Software Engineer , System Engineer , New Jobs , Top Jobs For Freshers .