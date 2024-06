भर्ती बढ़ाने की योजना बना रहे हैं भारतीय स्टार्टअप, पिछले साल जॉब पोस्टिंग में 22 प्रतिशत की वृद्धि - Jobs in Startup

नई दिल्ली : एक नई रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले एक साल में भारत में जॉब पोर्टल्स पर जॉब पोस्टिंग में 22 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. एचआर रिक्रूटमेंट कंपनी सीआईईएल एचआर के अनुसार, दिसंबर 2022 में जॉब पोस्टिंग की संख्या 7143 थी, जबकि फरवरी 2024 में यह 8746 थी. लगभग 65 प्रतिशत भारतीय स्टार्टअप अब अगले छह महीनों में भर्ती बढ़ाने की योजना बना रहे हैं. यह रिपोर्ट देश में संचालित 70 स्टार्टअप में काम कर रहे 130,896 कर्मचारियों के विश्लेषण पर आधारित है.

पिछले साल, स्टार्टअप इकोसिस्टम को आर्थिक अनिश्चितता और सतर्क निवेशक भावना के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण फंडिंग और हायरिंग गतिविधि में गिरावट आई. रिपोर्ट में कहा गया है, "हालांकि, भविष्य के लिए आशावाद है, अधिकांश स्टार्टअप कर्मचारियों ने अगले छह महीनों में भर्ती बढ़ाने के इरादे पर भरोसा जताया है." सभी उद्योग क्षेत्रों में स्वचालन और डिजिटलीकरण के साथ, प्रतिभा की आवश्यकता के मामले में सॉफ्टवेयर विकास शीर्ष पर है, जिसके बाद प्री-सेल्स, खुदरा बिक्री और उद्यम बिक्री में बिक्री भूमिकाएँ हैं.

कॉन्सेप्ट इमेज (IANS)

इसके अलावा, 67 प्रतिशत स्टार्टअप कर्मचारियों ने स्थापित कंपनियों में जाने के लिए खुलेपन का इजहार किया. रिपोर्ट में कहा गया है कि एक महत्वपूर्ण हिस्से ने नौकरी की सुरक्षा को प्राथमिक चिंता के रूप में उद्धृत किया, जिसमें 40 प्रतिशत ने स्टार्टअप भूमिकाओं के भीतर इस पहलू के बारे में असहजता व्यक्त की. इसके अतिरिक्त, 30 प्रतिशत बेहतर वेतन के वादे के कारण स्थापित फर्मों की ओर आकर्षित होते हैं, जो वित्तीय स्थिरता के आकर्षण को उजागर करता है.