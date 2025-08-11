ETV Bharat / education-and-career

ICMAI CMA जून परीक्षा 2025 के रिजल्ट जारी, जानें कैसे करें चेक परिणाम? - ICMAI RESULT JUNE 2025

ICMAI ने बताया कि ग्रुप 1 में कुल 26,974 उम्मीदवार CMA इंटर एग्जाम में शामिल हुए, जिनमें से 2,864 या 10.62 प्रतिशत पास हुए.

ICMAI CMA जून परीक्षा 2025 के रिजल्ट जारी (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 2:14 PM IST

नई दिल्ली: द इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ने फाइनल और मध्यवर्ती कोर्सेस के लिए ICMAI CMA जून परीक्षा 2025 के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. इन परीक्षाओं में उपस्थित हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icmai.in से अपने परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

ICMAI ने बताया कि ग्रुप 1 में कुल 26,974 उम्मीदवार CMA इंटर एग्जाम में शामिल हुए, जिनमें से 2,864 या 10.62 प्रतिशत पास हुए. वहीं, ग्रुप 2 में 15,333 उम्मीदवार शामिल हुए और 4,664 पास हुए. इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 30.42 प्रतिशत रही. दोनों ग्रुपों में कुल 9,998 छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 864 कैंडिडेट किसी एक ग्रुप में पास हुए और 1,375 दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण हुए.

CMA फाइनल एग्जाम के लिए ग्रुप 3 में 10,503 छात्रों ने परीक्षा दी और 1,701 (16.20 प्रतिशत) पास हुए. ग्रुप 4 में, कुल 4,458 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 1,108 (24.85 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए. इस तरह दोनों ग्रुपों में 3,493 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 478 किसी एक ग्रुप में पास हुए , जबकि 651 दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण हुए.

रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का करें इस्तेमाल
संस्थान ने बताया कि रिजल्ट घोषित होने के बाद 5,491 परीक्षार्थियों ने इंटरमीडिएट और 2,167 ने फाइनल कोर्स पूरा कर लिया है. परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करना होगा.

ICMAI ने 11 जून से 17 जून 2025 तक CMA इंटर और फाइनल परीक्षाएं सभी दिनों में दो पालियों में आयोजित कीं. फाइनल कोर्स की परीक्षा पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और इंटरमीडिएट कोर्स की परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई.

ICMAI CMA फाइनल और इंटरमीडिएट रिजल्ट 2025 कैसे देखें

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाएं.
  • होम पेज पर CMA जून 2025 फाइनल या इंटर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें.
  • अपनी स्क्रीन पर डिस्पले नाम देखें.
  • अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

