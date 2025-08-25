हैदराबाद: आने वाले त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए Flipkart ने देशभर में रोजगार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार करने की घोषणा की है. ई-कॉमर्स दिग्गज ने सोमवार को बताया कि वह 28 राज्यों में 2.2 लाख से अधिक अतिरिक्त सीजनल जॉब अवसर प्रदान कर रहा है. यह पहल विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में रोजगार सृजन और लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है.

सीजनल रोजगार और विस्तारित नेटवर्क

कंपनी ने कहा कि इस अवसर के तहत सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और अंतिम मील डिलीवरी के क्षेत्रों में नौकरियाँ सृजित की गई हैं. नए नियुक्तियों में 15 प्रतिशत कर्मचारी पहली बार कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं. पिकर, पैकर, सॉर्टर और डिलीवरी एक्जीक्यूटिव जैसी भूमिकाओं के साथ, महिला, PwD और LGBTQIA+ उम्मीदवारों की नियुक्तियों में पिछले साल की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है.

फेस्टिवल स्पेशल हब्स का होगा विस्तार

Flipkart ने कहा कि फेस्टिवल सीज़न के लिए 650 नए डिलीवरी हब्स खोले जाएंगे, जिनमें सिलीगुड़ी, कुंदली, जाखर समेत कई टियर 2 और टियर 3 शहर शामिल हैं. इस विस्तार से न केवल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा, बल्कि सीज़नल रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

ट्रेनिंग और अपस्किलिंग

कंपनी ने Supply Chain Operations Academy (SCOA) के माध्यम से अब तक हजारों उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है और 2025 के अंत तक 10,000 अतिरिक्त सहकर्मियों को अपस्किल करने की योजना है. इसके अलावा, 6,000 से अधिक स्नातक छात्र डिजिटल और क्लासरूम प्रशिक्षण के माध्यम से सप्लाई चेन ऑपरेशंस में प्रशिक्षित किए जा चुके हैं.

कंपनी के CHRO का बयान

Flipkart की CHRO सीमा नायर ने कहा, "The Big Billion Days का त्योहार केवल बिक्री नहीं, बल्कि स्केल, स्पीड और साझा प्रगति का उत्सव है. इस वर्ष, हमने आपसी सहयोग, सप्लाई चेन नेटवर्क का विस्तार और समावेशी रोजगार अवसरों पर जोर दिया है. हमारी प्राथमिकता समुदायों और पार्टनर्स के लिए स्थायी मूल्य सृजित करना है."

Flipkart का यह कदम न केवल त्योहारी सीज़न के लिए तैयारियों को मजबूत करता है, बल्कि टियर 2 और 3 शहरों में रोजगार, कौशल विकास और समावेशिता को बढ़ावा देने का भी अवसर देता है.

