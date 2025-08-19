ETV Bharat / education-and-career

इंटर्नस को मिलेगा 13 हजार रुपये स्टाइपेंड, BJP सरकार का बड़ा फैसला - DELHI CABINET

दिल्ली सरकार ने 7 साल के अंतराल के बाद नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 27 साल के अंतराल के बाद नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी. इसे 500 रुपये से बढ़ाकर 13,150 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. इस फैसले से 180 नर्सिंग इंटर्न फायदा होगा. यह कदम नर्सिंग छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है.

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से दिल्ली सरकार के गुरु तेग बहादुर अस्पताल, लोक नायक अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से जुड़े तीन नर्सिंग कॉलेजों के लगभग 180 नर्सिंग इंटर्न लाभान्वित होंगे.

तीन दशकों से नजरअंदाज किया मुद्दा
एक सरकारी नोट में कहा गया है, "पिछली सरकारों ने लगभग तीन दशकों तक इस मुद्दे को नजरअंदाज किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस असमानता को दूर कर दिया है."

इसमें आगे कहा गया है, "इस बढ़े हुए वजीफे के साथ हम नर्सिंग इंटर्न के लिए सम्मान और गरिमा सुनिश्चित कर रहे हैं." सरकार ने कहा कि वह नर्सिंग इंटर्न को MBBS इंटर्न के बराबर वेतन देना चाहती है.

महाराष्ट्र ने भी बढ़ाया था स्टाइपेंड
बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने भी राज्य के सरकारी कॉलेजों में फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की पढ़ाई कर रहे छात्रों के मासिक वजीफे में उल्लेखनीय वृद्धि की थी. इसके तहत फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ग्रेजुएट छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान 1,750 रुपये की बजाय 8,000 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया गया था.

