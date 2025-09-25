ETV Bharat / education-and-career

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां देखिए सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट या परीक्षा तिथि आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2026 में शुरू होंगी और अप्रैल 2026 तक चलेंगी. सीबीएसई ने सभी स्ट्रीम - विज्ञान, वाणिज्य और कला के लिए अलग-अलग डेटशीट जारी की है. समय से बहुत पहले परीक्षा तिथियों की घोषणा करने से छात्रों को अपनी पढ़ाई और तैयारी की योजना पहले से बनाने में मदद मिलेगी. सीबीएसई ने कहा है कि डेटशीट अस्थायी है, यानी इसमें कुछ बदलाव हो सकता है. छात्रों को अपडेट के लिए नियमित रूप से सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट देने की अपील की गई है. कक्षा 12 साइंस स्ट्रीम की डेटशीट तिथि (2026) विषय 17 फरवरी (बुधवार) बायोटेक्नोलॉजी 18 फरवरी (गुरुवार) फिजिकल एजुकेशन 20 फरवरी (शनिवार) फिजिक्स 23 फरवरी (सोमवार) साइकोलॉजी (ऑप्शनल) 28 फरवरी (शनिवार) केमिस्ट्री 9 मार्च (सोमवार) मैथमेटिक्स 12 मार्च (गुरुवार) इंग्लिश कोर/ फंक्शनल 16 मार्च (सोमवार) हिंदी एलेक्टिव/कोर 25 मार्च (बुधवार) कंप्यूटर साइंस 27 मार्च (शुक्रवार) बायोलॉजी