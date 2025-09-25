ETV Bharat / education-and-career
CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां देखिए सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल
सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट अस्थायी है, यानी इसमें कुछ बदलाव हो सकता है.
Published : September 25, 2025 at 3:15 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट या परीक्षा तिथि आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2026 में शुरू होंगी और अप्रैल 2026 तक चलेंगी. सीबीएसई ने सभी स्ट्रीम - विज्ञान, वाणिज्य और कला के लिए अलग-अलग डेटशीट जारी की है. समय से बहुत पहले परीक्षा तिथियों की घोषणा करने से छात्रों को अपनी पढ़ाई और तैयारी की योजना पहले से बनाने में मदद मिलेगी.
सीबीएसई ने कहा है कि डेटशीट अस्थायी है, यानी इसमें कुछ बदलाव हो सकता है. छात्रों को अपडेट के लिए नियमित रूप से सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट देने की अपील की गई है.
कक्षा 12 साइंस स्ट्रीम की डेटशीट
|तिथि (2026)
|विषय
|17 फरवरी (बुधवार)
|बायोटेक्नोलॉजी
|18 फरवरी (गुरुवार)
|फिजिकल एजुकेशन
|20 फरवरी (शनिवार)
|फिजिक्स
|23 फरवरी (सोमवार)
|साइकोलॉजी (ऑप्शनल)
|28 फरवरी (शनिवार)
|केमिस्ट्री
|9 मार्च (सोमवार)
|मैथमेटिक्स
|12 मार्च (गुरुवार)
|इंग्लिश कोर/ फंक्शनल
|16 मार्च (सोमवार)
|हिंदी एलेक्टिव/कोर
|25 मार्च (बुधवार)
|कंप्यूटर साइंस
|27 मार्च (शुक्रवार)
|बायोलॉजी
सीबीएसई कक्षा 12 कॉमर्स स्ट्रीम की डेटशीट
|तिथि (2026)
|विषय
|18 फरवरी (गुरुवार)
|फिजिकल एजुकेशन
|21 फरवरी (शनिवार)
|बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
|9 मार्च (सोमवार)
|मैथमेटिक्स
|12 मार्च (गुरुवार)
|इंग्लिश कोर/ फंक्शनल
|16 मार्च (सोमवार)
|हिंदी एलेक्टिव/कोर
|18 मार्च (बुधवार)
|इकोनॉमिक्स
|20 मार्च (शुक्रवार)
|मार्केटिंग (ऑप्शनल)
|23 मार्च (सोमवार)
|राजनीति विज्ञान
|25 मार्च (बुधवार)
|कंप्यूटर साइंस
|28 मार्च (शनिवार)
|अकाउंटेंसी
सीबीएसई कक्षा 12 आर्ट्स /ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की डेटशीट
|तिथि (2026)
|विषय
|18 फरवरी (गुरुवार)
|फिजिकल एजुकेशन
|23 फरवरी (सोमवार)
|साइकोलॉजी
|12 मार्च (गुरुवार)
|इंग्लिश कोर/ फंक्शनल
|16 मार्च (सोमवार)
|हिंदी एलेक्टिव/कोर
|18 मार्च (बुधवार)
|इकोनॉमिक्स
|23 मार्च (सोमवार)
|राजनीति विज्ञान
|25 मार्च (बुधवार)
|कंप्यूटर साइंस
|30 मार्च (सोमवार)
|इतिहास
|04 अप्रैल (शनिवार)
|समाजशास्त्र
सीबीएसई के सैंपल पेपर से मिलेगी मदद
परीक्षा तिथियों की घोषणा करने के साथ सीबीएसई ने छात्रों को तैयारी के लिए आधिकारिक सैंपल पेपर भी जारी किए हैं. छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीबीएसई द्वारा जारी आधिकारिक अभ्यास पत्रों को हल कर सकते हैं. सैंपल पेपर्स को 30 जुलाई 2025 को सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया था.
छात्र वहां से आसानी से 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं. छात्रों को इन्हें नियमित रूप से हल करना चाहिए जिससे परीक्षा हॉल में तीन घंटे में पेपर हल करने में आसानी होगी. साथ ही छात्र बोर्ड परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों के प्रकार को समझ पाएंगे और अपनी गति और सटीकता में सुधार कर सकेंगे.
