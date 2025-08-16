ETV Bharat / education-and-career

सरकारी नौकरी का मौका, इस राज्य में नेत्र सहायक पदों पर वैकेंसी, अभी करें अप्लाई

बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने 220 नेत्र सहायक पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन 14 से 28 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन shs.bihar.gov.in पर होंगे.

Published : August 16, 2025 at 2:02 PM IST

हैदराबाद: बिहार सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर दिया है. स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS), बिहार ने नेत्र सहायक (Ophthalmic Assistant) के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 220 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए उम्मीदवारों को shs.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा.

योग्यता और आवश्यक शैक्षणिक मानदंड

  • नेत्र सहायक पदों के लिए उम्मीदवारों को कुछ विशेष शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है.
  • उम्मीदवार ने आईएससी (बायोलॉजी/मैथ्स) या 10+2 (बायोलॉजी/मैथ्स) पास किया हो.
  • इसके साथ ऑप्टोमेट्री में दो साल का डिप्लोमा होना चाहिए.
  • वैकल्पिक रूप से, उम्मीदवार ने एनपीसीबी गाइडलाइन के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल से नेत्र सहायक के रूप में दो साल की ट्रेनिंग पूरी की हो.

आयु सीमा

  • भर्ती में न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है. अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग श्रेणियों के लिए इस प्रकार तय की गई है:
  • अनारक्षित/EWS (पुरुष): 37 वर्ष
  • अनारक्षित/EWS (महिला): 40 वर्ष
  • पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला): 40 वर्ष
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला): 42 वर्ष

चयन प्रक्रिया
आवेदन के बाद उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा का सिलेबस और तिथि की जानकारी स्टेट हेल्थ सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी.

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
बिहार में हाल के दिनों में लगातार विभिन्न विभागों में भर्तियों की घोषणा की जा रही है. प्रोफेसर और पुलिस भर्ती के बाद अब यह स्वास्थ्य क्षेत्र की भर्ती युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए और गांव से लेकर शहर तक आम जनता को चिकित्सा सुविधाएं समय पर उपलब्ध हों.

इस लिंक से करें आवेदन

