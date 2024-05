इस राज्य के स्कूलों में अगले महीने से होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- AI की पढ़ाई - AI learning in schools

तिरुवनंतपुरम : केरल ने स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-AI को शामिल करने का फैसला किया है और इसके परिणामस्वरूप, अगले महीने से शुरू होने वाले नए एकेडमिक वर्ष में कक्षा सात के चार लाख से अधिक छात्र एआई की बारीकियों का अध्ययन करेंगे. यह देश में पहली बार है कि एक कक्षा के सभी छात्रों को एक समान रूप से एआई सीखने का अवसर मिल रहा है. सामान्य शिक्षा विभाग की प्रौद्योगिकी शाखा, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ( KITE ) स्कूलों में तैनात लैपटॉप में इसके लिए सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगी.

'कंप्यूटर विजन' अध्याय की एक गतिविधि में छात्रों को अपना स्वयं का एआई प्रोग्राम बनाना होगा जो मानव चेहरे के भावों को पहचान सके. यह प्रोग्राम किसी व्यक्ति के चेहरे पर सात अलग-अलग भावनाओं को पहचानने में सक्षम होगा. कक्षा सात के अलावा, नए शैक्षणिक वर्ष में कक्षा एक, तीन और पांच के लिए मलयालम, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ माध्यमों में नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी- ICT पाठ्यपुस्तकें भी होंगी.

पाठ्यक्रम की रूपरेखा बच्चों की आलोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक कौशल और समस्या-समाधान क्षमताओं (critical thinking, analytical skills, problem-solving abilities) के विकास पर जोर देती है, जो उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक हैं. इस संदर्भ में, प्राथमिक स्तर के लिए ICT पाठ्यपुस्तकों में तार्किक सोच और प्रोग्रामिंग कौशल के विकास पर विशेष जोर दिया गया है.

पाठ्यपुस्तकों में 'पिक्टोब्लॉक्स' पैकेज (PictoBlox package) के साथ-साथ Scratch सॉफ्टवेयर भी शामिल किया गया है जो दृश्य प्रोग्रामिंग सिखाता है, ताकि छात्र प्रोग्रामिंग, एआई, रोबोटिक्स और इसी तरह की चीजों का अभ्यास कर सकें. कक्षा एक और तीन के लिए नई आईसीटी पाठ्यपुस्तकों में FOSS (फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर) आधारित शैक्षिक अनुप्रयोग शामिल हैं जैसे कि GCompris, eduActiv8, OmniTux और TuxPaint जो ड्राइंग, पढ़ना, भाषा सीखना, संख्यात्मकता, संचालन और लय को कवर करते हैं.

इसके अलावा, KITE द्वारा विकसित किए गए अनुप्रयोग जैसे कि ट्रैफ़िक सिग्नल जिसके माध्यम से बच्चे ट्रैफ़िक नियमों के बारे में सीखते हैं, और वेस्ट चैलेंज जो गेमिंग मोड के माध्यम से अपशिष्ट निपटान सिखाते हैं, उन्हें भी ICT पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है. इसके अलावा, नई पाठ्यपुस्तकों में भाषा प्रयोगशालाएँ भी शामिल हैं.

ICT Textbook Committee के अध्यक्ष और KITE CEO of KITE के. अनवर सदाथ ने कहा कि नई आईसीटी पाठ्यपुस्तकें व्यावहारिक आईसीटी गतिविधियां प्रस्तुत करती हैं जो जीवन कौशल को पोषित करती हैं, साथ ही अन्य विषयों के अध्ययन में मदद करती हैं और साइबर सुरक्षा और फर्जी समाचार पहचान पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं. सदाथ ने कहा, "केआईटीई ने मई से 80,000 माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए एआई प्रशिक्षण शुरू किया और अब तक 20,120 शिक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और शेष को भी प्रशिक्षित किया जाएगा."