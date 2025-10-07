भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रहेगी, लेकिन US टैरिफ से निर्यात को झटका! वर्ल्ड बैंक की चेतावनी
विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाया है. क्या हैं इसके प्रमुख कारक.
Published : October 7, 2025 at 7:22 PM IST
हैदराबादः भारत, दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बना हुआ है. दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चमक रहा है. वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है. लेकिन आने वाले वर्षों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं. खासकर अमेरिका के 50% टैरिफ से निर्यात पर ब्रेक लग सकता है, जो भारत के GDP का करीब 2% हिस्सा है.
साथ ही, AI जैसी नई तकनीकें नौकरियों को बदल रही हैं, जबकि ट्रेड सुधार और GST जैसे कदम विकास को गति दे सकते हैं. कुल मिलाकर, भारत को व्यापार खोलने और तकनीक अपनाने से लाखों नौकरियां पैदा करने का मौका है, लेकिन वैश्विक मंदी और अस्थिरता से सावधान रहना होगा.
वर्ल्ड बैंक ने अपनी आधी सालाना रिपोर्ट 'साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट: जॉब्स, AI और ट्रेड' में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है. रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक मंदी का असर, व्यापार नीतियों में अनिश्चितता, क्षेत्र में सामाजिक-राजनीतिक अशांति और AI जैसी नई तकनीकों से श्रम बाजार में उथल-पुथल जैसे खतरे बढ़ रहे हैं.
वर्ल्ड बैंक का सुझाव है कि व्यापार को खोलने और तकनीक अपनाने वाले सुधारों से क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी और विकास तेज होगा. महंगाई, केंद्रीय बैंक के लक्ष्य के आसपास या नीचे रहने की संभावना है. लेकिन 2025-26 और 2026-27 के अनुमान थोड़े कम क्रमशः 6.5% और 6.3% कर दिए गए हैं. इसका मुख्य कारण अमेरिका के नए टैरिफ हैं.
अमेरिका ने 2 अप्रैल को दक्षिण एशिया पर टैरिफ की घोषणा की, जो अगस्त में लागू हुई. भारत पर 50% टैरिफ लग गया है, जो उसके निर्यात के तीन-चौथाई हिस्से पर असर डालेगा. 2024 में भारत का लगभग 20% माल निर्यात अमेरिका गया था, जो GDP का 2% बराबर है. दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ उत्पादों पर कम टैरिफ हैं, लेकिन ये भविष्य में बढ़ सकते हैं.
अप्रैल में भारत को प्रतिस्पर्धियों से कम टैरिफ का फायदा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब स्थिति उलट है. जून में विदेशी निवेश नकारात्मक, ब्याज दर कटौती और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कराण स्टॉक मार्केट कमजोर रहा. हाल में सुधरा है.
दूसरी तरफ, सकारात्मक खबरें भी हैं. सरकार के GST सुधार-टैक्स स्लैब घटाना और अनुपालन सरल बनाना- आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. सार्वजनिक निवेश औसतन 10% बढ़ा है, जो हर 1 रुपए खर्च पर 3-4 गुना ज्यादा गतिविधि पैदा कर रहा है. भारत मध्यम अवधि में ऊर्जा मांग का सबसे तेज बढ़ने वाला स्रोत बनेगा और 2050 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा.
नौकरी पर AI का असर:
रिपोर्ट में नौकरियों पर खास फोकस है. भारत में पड़ोसी जिलों के बीच प्रवास 50% ज्यादा है, भले भाषाई अंतर हो. गैर-कृषि क्षेत्र में सफेद-पार नौकरियां हावी हैं. 2023 में आईसीटी-बीपीएम सेक्टर ने 54 लाख नौकरियां दीं और GDP में 7.5% योगदान किया. लेकिन AI नई चुनौती ला रहा है. दक्षिण भारत AI हब बन रहा है.
सेवा क्षेत्र में 2016 से AI स्किल वाली नौकरियों की मांग तेज हुई है, जिससे गैर-AI नौकरियों और वेतन कम हो रहे हैं. खासकर विश्लेषण और संचार वाले उच्च-कुशल कामों में. 2023 में सफेद-पार नौकरियों में 5.8% को AI स्किल चाहिए. दक्षिण एशिया में भारत उन नौकरियों का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है जो AI से पूरक (कॉम्प्लिमेंटरी) हैं, जबकि श्रीलंका सबसे कम. भारत और नेपाल जैसे देशों में कृषि मजदूर ज्यादा हैं, इसलिए AI का असर कम है.
मालदीव, नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के अनुमान भी कम हुए हैं. निर्यात कमजोरी, विदेशी मुद्रा दबाव और सामाजिक अशांति से. कुल मिलाकर, वर्ल्ड बैंक कहता है कि दक्षिण एशिया को व्यापार सुधारों से नौकरियां बढ़ानी होंगी, वरना मंदी का साया गहरा सकता है. भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए AI को अपनाकर नई संभावनाएं तलाशने का मौका भी है.
