भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रहेगी, लेकिन US टैरिफ से निर्यात को झटका! वर्ल्ड बैंक की चेतावनी

हैदराबादः भारत, दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बना हुआ है. दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चमक रहा है. वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है. लेकिन आने वाले वर्षों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं. खासकर अमेरिका के 50% टैरिफ से निर्यात पर ब्रेक लग सकता है, जो भारत के GDP का करीब 2% हिस्सा है.

साथ ही, AI जैसी नई तकनीकें नौकरियों को बदल रही हैं, जबकि ट्रेड सुधार और GST जैसे कदम विकास को गति दे सकते हैं. कुल मिलाकर, भारत को व्यापार खोलने और तकनीक अपनाने से लाखों नौकरियां पैदा करने का मौका है, लेकिन वैश्विक मंदी और अस्थिरता से सावधान रहना होगा.

वर्ल्ड बैंक ने अपनी आधी सालाना रिपोर्ट 'साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट: जॉब्स, AI और ट्रेड' में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है. रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक मंदी का असर, व्यापार नीतियों में अनिश्चितता, क्षेत्र में सामाजिक-राजनीतिक अशांति और AI जैसी नई तकनीकों से श्रम बाजार में उथल-पुथल जैसे खतरे बढ़ रहे हैं.

वर्ल्ड बैंक का सुझाव है कि व्यापार को खोलने और तकनीक अपनाने वाले सुधारों से क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी और विकास तेज होगा. महंगाई, केंद्रीय बैंक के लक्ष्य के आसपास या नीचे रहने की संभावना है. लेकिन 2025-26 और 2026-27 के अनुमान थोड़े कम क्रमशः 6.5% और 6.3% कर दिए गए हैं. इसका मुख्य कारण अमेरिका के नए टैरिफ हैं.

अमेरिका ने 2 अप्रैल को दक्षिण एशिया पर टैरिफ की घोषणा की, जो अगस्त में लागू हुई. भारत पर 50% टैरिफ लग गया है, जो उसके निर्यात के तीन-चौथाई हिस्से पर असर डालेगा. 2024 में भारत का लगभग 20% माल निर्यात अमेरिका गया था, जो GDP का 2% बराबर है. दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ उत्पादों पर कम टैरिफ हैं, लेकिन ये भविष्य में बढ़ सकते हैं.

अप्रैल में भारत को प्रतिस्पर्धियों से कम टैरिफ का फायदा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब स्थिति उलट है. जून में विदेशी निवेश नकारात्मक, ब्याज दर कटौती और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कराण स्टॉक मार्केट कमजोर रहा. हाल में सुधरा है.