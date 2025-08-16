ETV Bharat / business

अमेरिका से टैरिफ राहत की कोई उम्मीद नहीं, विशेषज्ञों ने भारत को व्यापार मोर्चे पर सक्रिय होने की सलाह दी - US INDIA TRADE TENSIONS

अमेरिका-भारत व्यापार तनाव और टैरिफ के बीच भारत को वैकल्पिक बाजारों, घरेलू प्रतिस्पर्धा और निर्यात क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा.

Etv Bharat
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (file photo)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: वैश्विक व्यापारिक तनावों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया वार्ता में कोई ठोस सफलता न मिलने के कारण भारत को अमेरिकी टैरिफ राहत की उम्मीद कम है. अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए टैरिफ में कोई ढील का संकेत नहीं मिलने से नीति निर्माता और विशेषज्ञ अब भारत को सक्रिय रूप से नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तलाश और घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं.

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका की ओर देखने की बजाय भारत को नए वैकल्पिक बाजारों की पहचान करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चे पर उद्योगों का समर्थन करना आवश्यक है ताकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचे.

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को रत्न और आभूषण, चमड़े के सामान, वस्त्र और परिधान जैसे उन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनमें देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है. ये उद्योग भारतीय निर्यात अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ रहे हैं और उन्हें नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने से विकास के नए अवसर खुल सकते हैं.

राजीव कुमार ने यह भी कहा कि डेयरी उत्पाद जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में व्यवहार्य समाधान खोजना महत्वपूर्ण है. भारत अमेरिका से कुछ उत्पादों को चुनिंदा शर्तों के साथ खरीद सकता है ताकि व्यापारिक संबंध प्रभावित न हों, लेकिन यह देश के हितों के साथ समझौता किए बिना होना चाहिए.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय कुमार ने बताया कि ट्रंप-पुतिन बैठक के परिणामों को देखते हुए फिलहाल अमेरिका द्वारा नए टैरिफ लगाने की संभावना कम है. इसका अर्थ है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध यथास्थिति में रह सकते हैं.

विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को व्यापार नीति में सक्रिय रणनीति अपनानी होगी, जिसमें वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों की पहचान, घरेलू उद्योगों का प्रोत्साहन और निर्यात संचालित क्षेत्रों की मजबूती शामिल हो. ऐसा करने से भारत न केवल अमेरिकी टैरिफ के झटकों से बच सकेगा, बल्कि नए विकास और अवसर भी हासिल कर पाएगा.

इस परिस्थिति में भारत के लिए सबसे समझदारी भरा कदम है कि वह आगे देखने की नीति अपनाए, बाजार विविधता लाए और अपने निर्यात-उन्मुख उद्योगों को और प्रतिस्पर्धात्मक बनाए.

यह भी पढ़ें- रूस के तेल व्यापारियों के लिए चेतावनी, ट्रंप 3 हफ्ते में टैरिफ लगा सकते हैं

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: वैश्विक व्यापारिक तनावों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया वार्ता में कोई ठोस सफलता न मिलने के कारण भारत को अमेरिकी टैरिफ राहत की उम्मीद कम है. अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए टैरिफ में कोई ढील का संकेत नहीं मिलने से नीति निर्माता और विशेषज्ञ अब भारत को सक्रिय रूप से नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तलाश और घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं.

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका की ओर देखने की बजाय भारत को नए वैकल्पिक बाजारों की पहचान करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चे पर उद्योगों का समर्थन करना आवश्यक है ताकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचे.

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को रत्न और आभूषण, चमड़े के सामान, वस्त्र और परिधान जैसे उन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनमें देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है. ये उद्योग भारतीय निर्यात अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ रहे हैं और उन्हें नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने से विकास के नए अवसर खुल सकते हैं.

राजीव कुमार ने यह भी कहा कि डेयरी उत्पाद जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में व्यवहार्य समाधान खोजना महत्वपूर्ण है. भारत अमेरिका से कुछ उत्पादों को चुनिंदा शर्तों के साथ खरीद सकता है ताकि व्यापारिक संबंध प्रभावित न हों, लेकिन यह देश के हितों के साथ समझौता किए बिना होना चाहिए.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय कुमार ने बताया कि ट्रंप-पुतिन बैठक के परिणामों को देखते हुए फिलहाल अमेरिका द्वारा नए टैरिफ लगाने की संभावना कम है. इसका अर्थ है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध यथास्थिति में रह सकते हैं.

विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को व्यापार नीति में सक्रिय रणनीति अपनानी होगी, जिसमें वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों की पहचान, घरेलू उद्योगों का प्रोत्साहन और निर्यात संचालित क्षेत्रों की मजबूती शामिल हो. ऐसा करने से भारत न केवल अमेरिकी टैरिफ के झटकों से बच सकेगा, बल्कि नए विकास और अवसर भी हासिल कर पाएगा.

इस परिस्थिति में भारत के लिए सबसे समझदारी भरा कदम है कि वह आगे देखने की नीति अपनाए, बाजार विविधता लाए और अपने निर्यात-उन्मुख उद्योगों को और प्रतिस्पर्धात्मक बनाए.

यह भी पढ़ें- रूस के तेल व्यापारियों के लिए चेतावनी, ट्रंप 3 हफ्ते में टैरिफ लगा सकते हैं

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP PUTIN TALKSINDIAN EXPORTS STRATEGYUS TARIFFS ON INDIAUS INDIA TRADE TENSIONS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन

FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.