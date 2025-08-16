सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: वैश्विक व्यापारिक तनावों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया वार्ता में कोई ठोस सफलता न मिलने के कारण भारत को अमेरिकी टैरिफ राहत की उम्मीद कम है. अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए टैरिफ में कोई ढील का संकेत नहीं मिलने से नीति निर्माता और विशेषज्ञ अब भारत को सक्रिय रूप से नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तलाश और घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं.

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका की ओर देखने की बजाय भारत को नए वैकल्पिक बाजारों की पहचान करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चे पर उद्योगों का समर्थन करना आवश्यक है ताकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचे.

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को रत्न और आभूषण, चमड़े के सामान, वस्त्र और परिधान जैसे उन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनमें देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है. ये उद्योग भारतीय निर्यात अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ रहे हैं और उन्हें नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने से विकास के नए अवसर खुल सकते हैं.

राजीव कुमार ने यह भी कहा कि डेयरी उत्पाद जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में व्यवहार्य समाधान खोजना महत्वपूर्ण है. भारत अमेरिका से कुछ उत्पादों को चुनिंदा शर्तों के साथ खरीद सकता है ताकि व्यापारिक संबंध प्रभावित न हों, लेकिन यह देश के हितों के साथ समझौता किए बिना होना चाहिए.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय कुमार ने बताया कि ट्रंप-पुतिन बैठक के परिणामों को देखते हुए फिलहाल अमेरिका द्वारा नए टैरिफ लगाने की संभावना कम है. इसका अर्थ है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध यथास्थिति में रह सकते हैं.

विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को व्यापार नीति में सक्रिय रणनीति अपनानी होगी, जिसमें वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों की पहचान, घरेलू उद्योगों का प्रोत्साहन और निर्यात संचालित क्षेत्रों की मजबूती शामिल हो. ऐसा करने से भारत न केवल अमेरिकी टैरिफ के झटकों से बच सकेगा, बल्कि नए विकास और अवसर भी हासिल कर पाएगा.

इस परिस्थिति में भारत के लिए सबसे समझदारी भरा कदम है कि वह आगे देखने की नीति अपनाए, बाजार विविधता लाए और अपने निर्यात-उन्मुख उद्योगों को और प्रतिस्पर्धात्मक बनाए.

